Luis Enrique blij met eerste treffer van Mika Godts, maar stuurt ook boodschap

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Luis Enrique blij met eerste treffer van Mika Godts, maar stuurt ook boodschap
Foto: © Photonews
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Mika Godts heeft maandagavond zijn eerste doelpunt voor PSG gemaakt tegen Olympique Lyon. De Rode Duivel leverde bij de 2-0-zege van de Parijzenaars ook een assist af, tot grote tevredenheid van trainer Luis Enrique.

Na de zege van PSG tegen Lyon ging Luis Enrique in op de prestatie van de Belgische aanvaller. Mika Godts viel in de 57e minuut in, gaf in de 72e minuut een assist en zette twaalf minuten later zelf zijn naam op het scorebord.

Luis Enrique ziet veel potentieel bij Mika Godts

"Mika is een ambitieuze speler met veel kwaliteiten", verklaarde Luis Enrique na afloop, volgens uitspraken die door Le Parisien werden opgetekend en door Canal Supporters werden overgenomen.

"Hij is nog maar 21 jaar. Hij begon met veel gretigheid en wilde de tweede speler dribbelen vóór de eerste. Zo werkt het niet. Hij legde zichzelf druk op."

Bij PSG blijft het vertrouwen in Godts intact. "We hebben veel vertrouwen in hem gesteld. We hebben hem voor lange tijd vastgelegd. Hij moet rustig blijven. Hij had dat doelpunt nodig, dat is duidelijk. We hopen in de toekomst nog veel van hem te zien."

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