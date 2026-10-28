Na hallucinante taferelen krijgt Will Still opvallend antwoord van Franse voetbalbond

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na hallucinante taferelen krijgt Will Still opvallend antwoord van Franse voetbalbond
Foto: © photonews
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Will Still heeft eindelijk een antwoord gekregen na de enorme heisa rond een omstreden doelpunt tegen zijn ploeg AJ Auxerre. De Belgische trainer was zondag woedend over een beslissing van de doellijntechnologie tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Le Mans. De Franse scheidsrechtersleiding heeft zich nu officieel uitgesproken over het incident.

De bewuste fase vond plaats kort na de rust. Na een kopbal van Lucas Buades leek doelman Paul Nardi de bal op de lijn te redden, maar de technologie gaf aan dat het leer volledig over de doellijn was geweest. Scheidsrechter Willy Delajod keurde het doelpunt goed, ondanks hevig protest van Auxerre.

Will Still kan beslissing niet begrijpen

Still was na afloop bijzonder scherp voor de arbitrage. Volgens de Belg toonden de beelden duidelijk aan dat de bal nooit volledig over de lijn was geweest. Hij suggereerde zelfs dat de technologie de handschoen van doelman Nardi met de bal had verward. Bovendien zouden slechts twee van de vier horloges van de scheidsrechters een doelpunt hebben gesignaleerd.

Woensdag kwam de Franse scheidsrechtersleiding met een officiële reactie. Volgens de instantie hebben de videoscheidsrechters alle beschikbare beelden grondig onderzocht, maar konden ze geen bewijs vinden dat de doellijntechnologie een verkeerde beslissing had genomen. Ook Delajod bekeek de beelden zelf aan de zijlijn.

Franse voetbalbond houdt voet bij stuk

"De beelden laten niet toe om met zekerheid vast te stellen dat de bal de doellijn niet volledig heeft overschreden. De beslissing om het doelpunt toe te kennen, blijft daarom behouden", klinkt het in de verklaring, die onder meer door Le Parisien werd gepubliceerd.


Het opvallende is dat de Franse scheidsrechtersleiding dus evenmin met zekerheid kan aantonen dat de bal daadwerkelijk over de lijn was. Toch blijft het doelpunt geldig omdat er onvoldoende bewijs is om de oorspronkelijke beslissing te herroepen. Voor Still en Auxerre is dat een bijzonder frustrerende afloop van een incident dat de betrouwbaarheid van de doellijntechnologie ter discussie heeft gesteld.

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