Nieuwe zorgen bij RC Lens, maar voor Thorgan Hazard kan het plots heel mooi worden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe zorgen bij RC Lens, maar voor Thorgan Hazard kan het plots heel mooi worden
Foto: © photonews
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Thorgan Hazard krijgt mogelijk een onverwachte kans bij RC Lens. De Franse club heeft woensdag bevestigd dat aanvaller Odsonne Édouard onder het mes is gegaan en meerdere weken aan de kant staat. Daardoor liggen er plots nieuwe mogelijkheden voor de voormalige speler van Anderlecht, die afgelopen weekend eindelijk zijn stempel kon drukken.

Édouard kampte al langer met aanhoudende pijn aan de adductoren. Woensdagochtend onderging hij een succesvolle operatie, zo bevestigt Lens op de officiële clubwebsite. De spits zal verschillende weken moeten revalideren en mist daardoor zeker de beladen derby tegen Lille van vrijdagavond.

Thorgan Hazard komt nadrukkelijker in beeld

De blessure komt bijzonder ongelegen voor Lens. Ook Abdallah Sima staat nog aan de kant met een dijbeenblessure en wordt pas eind november terugverwacht. Volgens Lensois.com zijn Franjo Ivanovic en Thorgan Hazard daardoor de twee belangrijkste opties voor een centrale rol in de aanval.

Voor Hazard kan dat een welgekomen opportuniteit zijn. De 33-jarige Belg kende een moeilijke start na zijn terugkeer naar Frankrijk, maar liet zaterdag eindelijk zijn kwaliteiten zien. Tegen Paris FC leverde hij een assist af en maakte hij zelf het winnende doelpunt in de 2-1-overwinning.

Trainer ziet aanvallende mogelijkheden slinken

Trainer Yannick Cahuzac bevestigde woensdag tijdens zijn persconferentie dat de operatie noodzakelijk was. "Hij had sinds het begin van het seizoen chronische pijn die hem belette om zijn beste niveau te halen", verklaarde de coach. Volgens Cahuzac kon Édouard door de aanhoudende klachten niet langer optimaal presteren.


Hazard krijgt nu mogelijk de kans om zijn sterke invalbeurt een vervolg te geven. Vrijdag wacht met de derby tegen Lille meteen een belangrijke wedstrijd voor Lens. Of Cahuzac de voormalige Anderlecht-speler daadwerkelijk een basisplaats geeft, blijft voorlopig afwachten. De blessureproblemen vergroten in ieder geval zijn kansen op extra speelminuten.

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