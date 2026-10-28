Nikola Storm verrast met duidelijke voorspelling over titelstrijd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nikola Storm verrast met duidelijke voorspelling over titelstrijd
Foto: © Photonews
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Nikola Storm is terug in België en heeft meteen een duidelijke mening over de titelstrijd. De flankaanvaller van Westerlo verwacht dat Union opnieuw hoog zal eindigen, maar ziet Club Brugge net iets meer in huis hebben om kampioen te worden. “Diep vanbinnen zit er toch nog altijd iets blauw-zwarts in mij”, geeft de voormalige Bruggeling toe in Het Nieuwsblad.

Storm steekt zijn voorkeur niet onder stoelen of banken. “Ik heb het gevoel dat Brugge net iets meer in huis heeft om het verschil te maken.” Volgens hem beschikt zijn ex-club bovendien over voldoende financiële middelen om zich gericht te versterken. “Er ligt ook genoeg geld op het schap om de juiste transfers te doen. Ze zijn dus goed gewapend om weer kampioen te worden.”

Toch hoopt Storm dat Union het Club Brugge moeilijk blijft maken. “Ik hoop wel dat Union lang kan meegaan in de titelstrijd. Dat is het mooiste voor de spanning natuurlijk.” Mocht de Brusselse club uiteindelijk toch aan het langste eind trekken, dan heeft hij daar ook begrip voor. “Als het anders uitdraait, gun ik Rob Schoofs ook wel een titel na die zege in de beker.”

Geen telefoontje van Union, wel interesse van Westerlo

Dat Storm zelf bij Union zou passen, vindt hij geen vreemde gedachte. Alleen kwam het nooit tot concrete interesse vanuit Brussel. “Die hebben nooit gebeld”, verduidelijkt hij in Het Nieuwsblad. De 31-jarige flankaanvaller beseft dat zijn leeftijd tegenwoordig een rol speelt bij de keuzes van clubs. “Het huidige voetbal draait nu meer om jong kopen en met meerwaarde verkopen.”

Daarom kwam de belangstelling van Westerlo voor hem als een verrassing. “Ik was aangenaam verrast door de interesse van Westerlo. Die had ik om bovenstaande reden niet verwacht. Ik ben vol enthousiasme in het avontuur gesprongen.” Na zijn passage bij Antalyaspor is Storm opnieuw in de Belgische competitie aan de slag. Bij KV Mechelen bouwde hij eerder al een stevige reputatie op, met 48 doelpunten en 47 assists in 215 wedstrijden.

Ervaring moet Westerlo helpen vooruitgaan


Bij Westerlo komt Storm terecht in een jonge groep. Hij beseft dat er tijd nodig kan zijn om als ploeg stappen te zetten en legt de lat daarom niet meteen bijzonder hoog. “Ik vind dat de vijfde of zesde plek met deze jonge groep een bonus zou zijn. Als we dat halen, zal het perfect zijn.”

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