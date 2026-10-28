Nog meer details over Kompany, nog extra blessure ook

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De ziekenhuisopname van Vincent Kompany blijft voor ongerustheid zorgen. Volgens het Duitse BILD had de trainer van Bayern München niet alleen een instorting op het trainingscomplex, maar kreeg hij nadien ook last van stuiptrekkingen. De artsen proberen intussen de precieze oorzaak te achterhalen.