Nog meer details over Kompany, nog extra blessure ook
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De ziekenhuisopname van Vincent Kompany blijft voor ongerustheid zorgen. Volgens het Duitse BILD had de trainer van Bayern München niet alleen een instorting op het trainingscomplex, maar kreeg hij nadien ook last van stuiptrekkingen. De artsen proberen intussen de precieze oorzaak te achterhalen.
TZ München komt met nieuwe details over Vincent Kompany. Volgens de Duitse krant zou zijn schouder uit de kom zijn geraakt toen hij in elkaar zakte.
Eerder meldde Bild dat Kompany na zijn instorting last had van stuiptrekkingen en dat artsen een mogelijk probleem aan de hersenen onderzoeken.
De ziekenhuisopname van Vincent Kompany blijft voor ongerustheid zorgen. Volgens het Duitse BILD had de trainer van Bayern München niet alleen een instorting op het trainingscomplex, maar kreeg hij nadien ook last van stuiptrekkingen. De artsen proberen intussen de precieze oorzaak te achterhalen.
De 40-jarige Brusselaar zakte afgelopen vrijdag in elkaar toen hij na de training van de eerste ploeg nog een oefensessie van de beloften wilde bijwonen. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij sindsdien onder medisch toezicht staat.
Artsen zoeken naar de oorzaak
Volgens BILD onderzoeken de artsen ook een mogelijk probleem ter hoogte van de hersenen. Stuiptrekkingen kunnen verschillende oorzaken hebben, maar voorlopig is er geen officiële diagnose bekendgemaakt. Bayern München heeft nog geen bevestiging gegeven van de informatie over het neurologische onderzoek.
De club liet eerder weten dat Kompany grondig wordt onderzocht en voorlopig in het ziekenhuis blijft. Zijn gezondheid krijgt absolute voorrang en het is nog niet duidelijk wanneer hij opnieuw aan het werk kan. Bayern houdt er rekening mee dat de trainer nog meerdere weken afwezig zal zijn.
Steun vanuit Bayern München
Intussen krijgt Kompany steun van zijn club. Assistent-trainer Aaron Danks bracht hem maandag een bezoek en vertelde dinsdag dat de Belg er goed aan toe was, rekening houdend met de omstandigheden. Volgens Danks leek het elke dag wat beter te gaan, al was er nog geen nieuws over een diagnose of een mogelijke terugkeer.
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Ook sportief directeur Max Eberl en erevoorzitter Uli Hoeneß gingen bij Kompany langs. De trainer zal voorlopig vanuit het ziekenhuis moeten toekijken terwijl zijn staf de sportieve taken overneemt. Voor Bayern staat vooral één zaak centraal: Kompany moet volledig herstellen voordat hij opnieuw langs de zijlijn verschijnt.
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