Norman Bassette reageert scherp op Steven Defour: “Dat hebben we kunnen zien toen hij vertrok"

Norman Bassette heeft gereageerd op de uitspraken van Steven Defour over zijn trainingsmentaliteit bij KV Mechelen. De voormalige trainer had stevige kritiek op de houding van de spits, die inmiddels voor KVC Westerlo speelt. Bassette is duidelijk geraakt door die woorden en verzet zich vooral tegen het beeld dat hij de kantjes ervan zou aflopen.

Defour vertelde dat Bassette op training volgens hem niet altijd voldoende inspanningen leverde. Tegelijk zou de aanvaller wel een basisplaats hebben gevraagd en hebben aangegeven dat hij al genoeg had getraind. Die uitspraken werden Bassette voorgelegd in een gesprek met DAZN. De reactie van de spits liet weinig ruimte voor twijfel over hoe hij de kritiek heeft ervaren.

“Ik ben geen valsspeler”

“Ja en eerlijk gezegd raakte het me, omdat het niet past bij wie ik ben. Ik denk dat iedereen die mij kent … Ik ben iemand die … Ik kan dingen verkeerd doen, maar de kantjes eraf lopen? Ik ben geen valsspeler”, reageerde Bassette.

👀 | Norman Bassette reageert op de uitspraken van zijn voormalige trainer Steven Defour. 💬❌ https://t.co/xpjpm4gY5M — DAZN België (@DAZN_BENL) October 27, 2026

De aanvaller ontkent daarmee niet dat hij fouten kan maken. Hij verzet zich vooral tegen de suggestie dat hij bewust te weinig zou doen of niet bereid zou zijn om hard te werken. Volgens Bassette strookt dat beeld niet met zijn eigen kijk op zijn houding als voetballer. De kritiek van zijn voormalige trainer lijkt hem dan ook persoonlijk te hebben geraakt.

Bassette verwijst naar zijn beste seizoen

Bassette haalde vervolgens zijn periode onder Besnik Hasi aan om zijn punt kracht bij te zetten. De spits verwijst naar het seizoen waarin hij onder die trainer naar eigen zeggen zijn beste prestaties neerzette.





“Dat hebben we kunnen zien toen hij vertrok, want onder Besnik Hasi heb ik gespeeld en mijn beste seizoen gehad. Meer heb ik niet te zeggen”, besloot Bassette.