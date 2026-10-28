Om te lachen? Barcelona krijgt boete van 600 euro

Barcelona moet een boete van 602 euro betalen na een klacht van Atlético Madrid over Julián Álvarez. De Spaanse voetbalbond bestrafte de Catalaanse club omdat die contact zou hebben gezocht met de Argentijnse spits zonder Atlético daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen.

Álvarez bleef uiteindelijk bij Atlético Madrid, waar hij nog een contract heeft tot juni 2030. Atlético stapte ook naar de FIFA, maar die verklaarde zich niet bevoegd om de zaak te behandelen. De boete van 602 euro blijft daarmee een opvallend klein bedrag, zeker gezien de omvang van het conflict tussen de Spaanse topclubs.

Álvarez probeert de supporters terug te winnen

De aanvaller kreeg dit seizoen geregeld gefluit van zijn eigen fans, nadat hij in de zomer had aangegeven dat hij zijn droom wilde waarmaken om voor Barcelona te spelen.

Na zijn winnende doelpunt tegen Deportivo La Coruña bood hij zijn excuses aan. “Het was een fout. Ik begrijp waarom de fans boos zijn. Als ik supporter was, zou ik ook boos zijn, zeker gezien de manier waarop ze me sinds mijn komst hebben gesteund”, verklaarde hij.

Transfer van 92 miljoen euro blijft renderen

Álvarez maakte in augustus 2024 voor maximaal 92 miljoen euro de overstap van Manchester City naar Atlético Madrid. Bij City scoorde hij 36 keer in 103 wedstrijden; bij Atlético staat zijn teller inmiddels op 51 doelpunten in 115 duels.



De overwinning tegen Deportivo bracht Atlético bovendien tot op twee punten van leider Barcelona, waardoor de sportieve strijd tussen beide clubs ook buiten de rechtbank verdergaat.