Ook Real Madrid gaat door het stof na misstap van Mbappe: financiële gevolgen kunnen groot zijn

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Ook Real Madrid gaat door het stof na misstap van Mbappe: financiële gevolgen kunnen groot zijn
Foto: © photonews

Real Madrid heeft zich woensdag verontschuldigd bij China na de commotie rond Kylian Mbappé. De Franse sterspeler verwees in een podcast naar voormalig Chinees leider Mao Zedong als een dictator. Zijn uitspraak veroorzaakte een storm van kritiek en dreigt ook financiële gevolgen te hebben voor de Spaanse topclub en La Liga.

De excuses van Mbappé en La Liga konden de woede aanvankelijk niet bedaren. Verschillende Chinese merken, waaronder Mengniu en Eastroc Beverage, hebben hun samenwerking met de aanvaller stopgezet. Ook streaming- en tv-platform Migu zal de competitiewedstrijd van Real Madrid tegen Racing Santander zondag niet uitzenden, terwijl het normaal negen van de tien wedstrijden van La Liga toont.

La Liga vreest financiële gevolgen

Real Madrid benadrukte in een verklaring het respect voor China, zijn geschiedenis en cultuur, en de miljoenen Chinese supporters van de club. “Real Madrid wil zich verontschuldigen bij het Chinese volk voor het ongemak dat de recente woorden van onze speler Kylian Mbappé hebben veroorzaakt”, klonk het.

Ook La Liga grijpt in. Voorzitter Javier Tebas heeft een crisisteam samengesteld en overleg gepleegd met de Chinese ambassadeur Yao Jing. De Spaanse competitie vreest dat de rel de inkomsten uit een belangrijke commerciële markt stevig kan aantasten. Volgens Reuters wordt zelfs overwogen dat Tebas naar China reist om de schade te beperken.

Uitspraak over Mao zorgt voor storm

De commotie ontstond nadat Mbappé in een inmiddels verwijderde video op een Franse podcast sprak over een humoristische meme waarin zijn gezicht op dat van een Chinese leider was geplakt. Hij zei dat het om “een Chinese dictator” ging, waarmee hij naar Mao Zedong verwees. Mao leidde China van 1949 tot zijn dood in 1976 en blijft een bijzonder gevoelig onderwerp in het land.


De Chinese autoriteiten hebben intussen gereageerd op de excuses. “We nemen de verontschuldiging die de betrokkene heeft aangeboden ernstig”, verklaarde woordvoerder Guo Jiakun van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De zaak toont hoe een uitspraak van een wereldster niet alleen sportieve gevolgen kan hebben, maar ook commerciële relaties en de internationale uitstraling van een club onder druk kan zetten.

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