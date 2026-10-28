Pijnlijke avond voor Arsenal: drone legt duel stil, daarna volgt pijnlijke uitschakeling tegen vierdeklasser

Arsenal heeft dinsdagavond een bijzonder pijnlijke avond beleefd in de League Cup. Op bezoek bij vierdeklasser Fleetwood Town werd de wedstrijd al vroeg stilgelegd omdat er plots een drone boven het stadion vloog. Uiteindelijk volgde een nog grotere verrassing: de Gunners werden na een 1-1-gelijkspel uitgeschakeld na strafschoppen.

Scheidsrechter Michael Salisbury legde het duel al na enkele minuten stil. De drone cirkelde boven het Highbury Stadium, waardoor de veiligheidsregels voorschreven dat er niet verder gespeeld mocht worden. Na overleg met de veiligheidsverantwoordelijke werden beide ploegen zelfs naar binnen gestuurd. De onderbreking duurde ongeveer acht minuten.

Drone zorgt voor chaos

De drone verdween uiteindelijk uit beeld en de wedstrijd kon worden hervat. Volgens Engelse media werd intussen geprobeerd om de piloot op te sporen. Het incident zorgde voor de nodige verwarring, maar Fleetwood liet zich niet van de wijs brengen en droomde steeds nadrukkelijker van een stunt tegen de Engelse landskampioen.

Die stunt leek steeds realistischer toen Fleetwood twaalf minuten na de hervatting op voorsprong kwam. De thuisploeg hield stand tot aan de rust en mocht blijven geloven in een historische uitschakeling van Arsenal. Na de pauze bracht Mikel Arteta met onder meer Ben White en Martin Ødegaard extra kwaliteit in de ploeg.

Arsenal onderuit na strafschoppen

Arsenal kwam via Viktor Gyökeres langszij, maar slaagde er niet meer in om de wedstrijd naar zich toe te trekken. In de slotfase kreeg de wedstrijd nog een extra wending toen Max Dowman na een opstootje werd uitgesloten. Een beslissing moest uiteindelijk volgen vanaf de strafschopstip.



In de penaltyreeks hielden beide ploegen lange tijd stand, maar Bruno Guimarães miste zijn elfmeter. Fleetwood bleef foutloos en Conor Haughey maakte het af: 5-3 na strafschoppen. Zo eindigde een avond die begon met een bizarre drone-onderbreking in een enorme stunt van de nummer achttien uit de Engelse vierde klasse, terwijl Arsenal met een pijnlijke uitschakeling achterblijft.