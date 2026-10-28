RC Lens gaat zelf nog een stap verder na incidenten in Brugge: club geeft ijzersterk signaal aan eigen fans

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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RC Lens gaat zelf nog een stap verder na incidenten in Brugge: club geeft ijzersterk signaal aan eigen fans
Foto: © photonews
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RC Lens neemt na de ongeregeldheden tijdens de Champions League-wedstrijd bij Club Brugge zelf maatregelen. De Franse club heeft beslist om het bezoekersvak gesloten te houden voor de derby tegen Lille van vrijdag. Daarmee wil Lens een duidelijk signaal geven na het gevaarlijke gedrag van een deel van zijn supporters in Brugge.

Volgens Lens werden tijdens die wedstrijd maar liefst 132 pyrotechnische voorwerpen geregistreerd in het UEFA-verslag. Er werden vuurwerk en voetzoekers richting het veld en supporters gegooid. Ook supporters met een beperkte mobiliteit werden getroffen en een steward raakte gewond. De club benadrukt dat dit veel verder gaat dan de sfeeracties die bij supportersgroepen horen.

Europese verplaatsingen op het spel

De beslissing komt er niet zonder reden. Lens stond al onder een voorwaardelijke straf waarbij het bezoekersvak in Europa gesloten kon worden. De UEFA heeft intussen beslist dat de supportersvakken bij de volgende Europese verplaatsingen naar Leipzig en Liverpool gesloten blijven, met bovendien een nieuwe wedstrijd voorwaardelijk.

De club vindt dat er in Brugge een duidelijke grens is overschreden. Eerdere afspraken met supportersgroepen moesten net voorkomen dat de veiligheid van andere fans en betrokkenen in gevaar kwam. Volgens Lens waren de feiten bovendien collectief en georganiseerd, waardoor een stevige reactie noodzakelijk is.

Lens wil herhaling voorkomen

De Franse club erkent dat veel supporters ontgoocheld zullen zijn, maar wil vermijden dat gelijkaardige incidenten zich vrijdag in Lille herhalen. “Een rode lijn is overschreden”, klinkt het in de mededeling. Lens wil met de maatregel niet alleen reageren op wat in Brugge gebeurde, maar ook nieuwe problemen voorkomen.


Daarnaast kondigt de club aan dat ze in de toekomst, wanneer de omstandigheden het toelaten, klachten met naam en toenaam zal indienen in plaats van tegen onbekenden. Ook het dragen van bivakmutsen in het stadion wordt uitdrukkelijk afgewezen. Lens roept supportersgroepen op om binnen hun eigen rangen verantwoordelijkheid te nemen. Het signaal is duidelijk: wie de veiligheid van anderen in gevaar brengt, kan ervoor zorgen dat ook de rest van de achterban de gevolgen draagt.

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