Rode Duivel herleeft in Nederland: "Hij was ideaal geweest voor Ajax"

Charles Vanhoutte liet OGC Nice afgelopen zomer achter zich voor Feyenoord. In Rotterdam heeft de voormalige sterkhouder van Union opnieuw zijn beste niveau gevonden, en dat blijft ook in Nederland niet onopgemerkt.

Charles Vanhoutte (28) kende vorig seizoen nochtans een hoopgevende start bij OGC Nice. De middenvelder leek zich snel aan te passen in Frankrijk en verzamelde uiteindelijk 44 wedstrijden in alle competities. In de slotmaanden verdween hij echter steeds meer uit beeld: vanaf eind maart moest de Belg het vooral met korte invalbeurten stellen.

Een vertrek drong zich afgelopen zomer dan ook op. Feyenoord legde 5,5 miljoen euro neer voor de ex-speler van Union Saint-Gilloise, die in Rotterdam opnieuw een vaste waarde is. Vanhoutte krijgt er veel speelminuten, zowel in de competitie als in de Champions League.

Vanhoutte maakt indruk bij Feyenoord

Zijn sterke prestaties werden op ESPN uitgebreid besproken. Voormalig Deens international Kenneth Perez, die ook voor AZ uitkwam, ziet in Vanhoutte een onmisbare pion op het middenveld van Feyenoord.

"Vanhoutte is de sleutel op het middenveld. Hij is het type speler waar clubs naar op zoek zijn", stelde Perez.

Ook Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher voor Voetbal International, onderstreepte de impact van de Belg. "Hij is een noodzakelijke speler. Meermaals zag je dat Feyenoord de controle over de wedstrijd verloor zodra hij naar de kant ging."





Sjoerd Mossou vindt zelfs dat Ajax afgelopen zomer had moeten aankloppen bij Vanhoutte. "Ik vind het opvallend dat Ajax al vier en een half jaar op zoek is naar een nummer zes. Hij was ideaal geweest voor hen", aldus de Nederlandse journalist.

Krabbendam vatte het profiel van de Limburger samen met een opvallende vergelijking: "Hij is een goedkope Jordan Henderson, maar geen speler uit de uitverkoop."

Opnieuw een kans bij de Rode Duivels?

De heropleving van Vanhoutte bij Feyenoord zal ook Mark van Bommel niet ontgaan zijn. De voormalige Union-middenvelder heeft voorlopig één interland achter zijn naam staan. Die dateert van september 2025, toen hij tegen Kazachstan enkele minuten mocht invallen.

Rudi Garcia selecteerde hem daarna nog tijdens de twee volgende interlandperiodes, maar gunde hem geen speeltijd. Door zijn terugval bij Nice leek een plaats in de selectie van de Rode Duivels voor het WK 2026 vervolgens ver weg.

Van Bommel volgt de Nederlandse competitie vanzelfsprekend aandachtig, niet in het minst omdat zijn zoon Ruben er actief is. Als Vanhoutte zijn niveau bij Feyenoord aanhoudt, kan hij zich opnieuw in beeld spelen bij de nationale ploeg. De concurrentie op zijn positie blijft wel bijzonder groot.