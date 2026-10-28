Rode Duivels dreigen Standard-uitblinker kwijt te spelen: Belgische voetbalbond grijpt in

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels dreigen Standard-uitblinker kwijt te spelen: Belgische voetbalbond grijpt in
Foto: © photonews

Hoewel Standard in woelig vaarwater zit, heeft Adnane Abid een sterke seizoensstart achter de rug. De aanvaller heeft zich daarmee ook in de kijker gespeeld bij de Marokkaanse voetbalbond.

Adnane Abid moest zich eerst via de Challenger Pro League bewijzen voor hij een vaste plaats veroverde op het hoogste niveau van het Belgische voetbal. De Vervierse aanvaller is nu helemaal gelanceerd en lijkt de komende maanden opnieuw een stap vooruit te kunnen zetten.

Abid draagt de aanval van Standard

Abid miste dit seizoen nog geen minuut in de competitie. Dat onderstreept hoe nadrukkelijk hij aanwezig is in het aanvallende spel van trainer Vincent Euvrard. Met vier doelpunten en vier assists in tien wedstrijden is de Standard-aanvaller uitstekend aan het seizoen begonnen. Volgens Le Soir is hij zelfs opgenomen in de voorselectie van Marokko voor de volgende interlandperiode van de Atlas Leeuwen.

Keuze tussen België en Marokko ligt nog open

Abid werd geboren in België en kwam tot dusver altijd uit voor de nationale jeugdploegen van ons land. Hij droeg eerst het shirt van de Belgische U17 en later dat van de U19. De Standard-speler beschikt echter ook over de Marokkaanse nationaliteit.

Zijn broer Mohammed gaf onlangs nog aan dat er nog geen beslissing is gevallen. "We weten het nog niet. We zullen moeten afwachten wie belangstelling toont. Maar die keuze is aan hem."


De voorselectie bij Marokko heeft intussen ook de Belgische voetbalbond in beweging gebracht. De KBVB zou zelf contact hebben opgenomen met de speler van Standard, om te vermijden dat België opnieuw een beloftevolle speler met dubbele nationaliteit ziet kiezen voor een ander land.

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Standard
Marokko
Adnane Abid

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