Romelu Lukaku blijft verbazen: nummer 8 is zo goed als in orde

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Romelu Lukaku blijft verbazen: nummer 8 is zo goed als in orde
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku wil bij Fenerbahçe niet alleen met doelpunten indruk maken. De Belgische spits lijkt ook opvallend snel de Turkse taal op te pikken. Dat bleek volgens Turkse media zelfs tijdens de beladen derby tegen Galatasaray, waarin hij zich na amper twaalf seconden al liet meeslepen door de emoties.

Van zeven talen naar een opvallend mondje Turks

Lukaku staat bekend om zijn talenknobbel. De Rode Duivel spreekt al Nederlands, Frans, Engels, Lingala, Spaans, Italiaans en Portugees. Turks lijkt nu stilaan aan dat lijstje toegevoegd te kunnen worden. Bij zijn voorstelling bij Fenerbahçe maakte hij duidelijk dat hij de taal zo snel mogelijk wilde leren.

De spits stelde zichzelf een stevige deadline: binnen drie à vier maanden wilde hij al gesprekken kunnen voeren in het Turks. Hij wilde meteen lessen volgen en zich niet beperken tot enkele eenvoudige voetbaltermen. Lukaku wil immers ook buiten het veld communiceren met zijn ploegmaats, medewerkers en supporters.

Zelfs tijdens verhitte derby schakelt Lukaku over op Turks

Een opvallend moment volgde maandag in de derby tegen Galatasaray. Lukaku kwam al na twaalf seconden in een woordenwisseling terecht met verdediger Abdülkerim Bardakcı. De gemoederen liepen meteen hoog op en verschillende spelers moesten tussenbeide komen om de twee uit elkaar te halen.

Volgens Turkse media schold Lukaku tijdens de discussie eerst meermaals in het Engels. Vervolgens schakelde hij over naar het Turks, toen hij dacht dat zijn tegenstander de Engelse beledigingen niet begreep. 

Het incident past in het verhaal van een speler die zich snel wil aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. Hij zou intussen ook al een aardig mondje Turks spreken en veel begrijpen.

Lukaku wil meer zijn dan alleen de doelpuntenmaker

Turkije is voor de Belgische spits bovendien niet helemaal onbekend terrein. Zijn vader speelde er in de jaren negentig en ook zijn broer Jordan kwam uit voor Adanaspor. Lukaku heeft dus familiale aanknopingspunten met het land en wil duidelijk een band opbouwen met zijn nieuwe omgeving.

Op het veld moet hij Fenerbahçe helpen om de strijd met rivaal Galatasaray aan te gaan. Naast het veld kan zijn talenkennis hem helpen om sneller aansluiting te vinden bij de club en haar supporters. Als hij het Turks daadwerkelijk vlot onder de knie krijgt, voegt hij een achtste taal toe aan zijn indrukwekkende repertoire.

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