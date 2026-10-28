Schrikken voor ex-verdediger van Anderlecht: harde klap in gezicht heeft pijnlijke gevolgen

Sebastiaan Bornauw heeft dinsdagavond een bijzonder pijnlijke wedstrijd beleefd met Hamburger SV. De voormalige Anderlecht-verdediger kreeg tijdens het bekerduel tegen Eintracht Frankfurt een vuistslag in het gezicht en moest naar de kant. Zonder de Belg verloor Hamburg uiteindelijk met 1-3.

Het incident gebeurde vlak voor de rust. Bornauw kreeg bij een luchtduel ongelukkig de vuist van doelman Noah Atubolu in zijn gezicht. Na een lange verzorging kon hij niet meer verder en werd hij tijdens de rust vervangen door de 18-jarige Jason Bissi-Mouelle.

HSV stort helemaal in na vertrek van Bornauw

"Hij kreeg een klap tegen zijn kaak en bloedde aan zijn neus en lip. Daardoor kon hij niet verder spelen", verklaarde HSV-trainer Merlin Polzin volgens TAG24. De coach zag met Bornauw een belangrijke pion uit zijn driemansverdediging verdwijnen.

Dat liet zich ook voelen. Frankfurt scoorde na rust drie keer, via Robin Koch, Jonathan Burkardt en Younes Ebnoutalib. Terem Moffi kon nog milderen tot 1-3, maar de uitschakeling was onvermijdelijk.

Polzin komt met geruststellend nieuws

De blessure van Bornauw kwam bijzonder ongelegen. Hamburg moest tegen Frankfurt al zes potentiële basisspelers missen, waardoor Polzin nauwelijks nog defensieve mogelijkheden had. "Het helpt niet wanneer de centrale speler van je driemansverdediging uitvalt", gaf de trainer toe.



Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. Polzin verwacht zondag opnieuw op Bornauw te kunnen rekenen. Opmerkelijk genoeg treft Hamburg dan opnieuw Eintracht Frankfurt, ditmaal in de Bundesliga. De Belg krijgt mogelijk meteen de kans om de pijnlijke bekeruitschakeling recht te zetten.