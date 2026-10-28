Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt
Foto: © photonews
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Vitor Bruno beschikt bij Anderlecht over meer opties dan aan het begin van het seizoen, maar dat lijkt voorlopig eerder een probleem dan een voordeel. Sinds de komst van verschillende zomerversterkingen wisselt de Portugese coach opvallend veel in zijn basiself. Een vaste ploeg vinden, blijkt moeilijk.

Sinds de zomermercato gaat het hard

Voor de transferperiode hield Bruno de veranderingen beperkt. Soms wisselde hij vier basisspelers, maar gemiddeld bleef het aantal wijzigingen tussen wedstrijden onder de twee. In de laatste negen duels veranderde hij daarentegen zes keer minstens vier namen.

Zelfs zes of zeven wijzigingen in de basiself kwamen meerdere wedstrijden na elkaar voor. Dat staat in schril contrast met de periode waarin Bruno vier wedstrijden op rij met dezelfde elf begon. Toen leek hij een vaste kern gevonden te hebben, ondanks een druk programma.

Ook vaste waarden zijn niet langer zeker

De defensie, die lange tijd grotendeels vastlag, is intussen minder stabiel geworden. Ook Marco Kana speelt minder sinds zijn fout tegen Cercle Brugge. Vooral de aanvallers voelen de gevolgen: buiten Winkler, die al acht wedstrijden op rij startte, is niemand zeker van zijn plaats.

Zelfs Pétrot, die de eerste negentien wedstrijden van Anderlecht telkens aan de aftrap stond, verloor zijn indrukwekkende reeks. Tegen AA Gent werd hij bij de rust vervangen. De vele keuzes geven Bruno mogelijkheden, maar maken het ook moeilijker om een herkenbare ploeg op te bouwen.

De coach gaf eerder al aan dat hij bij elke wedstrijd met bijna twintig ontgoochelde spelers zit die niet starten. Dat is begrijpelijk met een ruime kern, maar het risico bestaat dat speeltijd verdelen belangrijker wordt dan vastigheid creëren.

De zomermercato heeft Anderlecht dus extra kwaliteit en opties bezorgd, maar ook een nieuwe uitdaging. Bruno moet de juiste spelers kiezen en hen voldoende lang samen laten spelen. Zolang hij blijft zoeken naar evenwicht, dreigt de Brusselse ploeg de stabiliteit te missen die nodig is om echt vooruitgang te boeken.

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