Sponsor maakt er rechtzaak van, maar... JPL-club vangt bot

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De Henegouwse derby tussen Sporting Charleroi en RAAL La Louvière wordt mogelijk toch voor publiek gespeeld. Een belangrijke commerciële partner heeft maandag een spoedprocedure aangespannen tegen Charleroi en de Belgische voetbalbond om het opgelegde stadionverbod aan te vechten.