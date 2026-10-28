Sponsor maakt er rechtzaak van, maar... JPL-club vangt bot

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Sponsor maakt er rechtzaak van, maar... JPL-club vangt bot
Foto: © photonews
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De Henegouwse derby tussen Sporting Charleroi en RAAL La Louvière wordt mogelijk toch voor publiek gespeeld. Een belangrijke commerciële partner heeft maandag een spoedprocedure aangespannen tegen Charleroi en de Belgische voetbalbond om het opgelegde stadionverbod aan te vechten.

Johan Walckiers

De Henegouwse derby tussen Sporting Charleroi en RAAL La Louvière gaat zondag gewoon door, maar de tribunes in het Stade du Pays de Charleroi blijven leeg. Dat heeft Charleroi nu ook officieel bevestigd.

Spoedprocedure levert niets op

De Storm Ultras maakten eerder op de dag al bekend dat sponsor ALUMATIC via een spoedprocedure had geprobeerd om de beslissing tot een wedstrijd achter gesloten deuren te laten schorsen. Die juridische stap werd woensdagochtend echter afgewezen.

Daarmee is er geen weg meer vrijgemaakt om alsnog supporters toe te laten voor de confrontatie van zondag 1 november.

Charleroi schept duidelijkheid

"Royal Charleroi Sporting Club bevestigt officieel dat de wedstrijd tegen RAAL La Louvière, gepland op zondag 1 november in het Stade du Pays de Charleroi, achter gesloten deuren en dus zonder aanwezigheid van publiek zal worden gespeeld", klinkt het in het communiqué van de Carolo's.

"Gezien de vragen die blijven bestaan, wil Sporting alle onduidelijkheid wegnemen: de wedstrijd vindt wel degelijk plaats, maar onze supporters zullen hun ploeg niet thuis kunnen steunen."

Club spreekt van zware onrechtvaardigheid

Bij Charleroi klinkt de ontgoocheling bijzonder groot. De club omschrijft de sanctie als "een situatie die onze club ten zeerste betreurt en als een zware onrechtvaardigheid beschouwt, zowel inhoudelijk als door de sportieve, menselijke en economische gevolgen ervan."

De sponsor vindt dat het financiële verlies door de wedstrijd achter gesloten deuren aanzienlijk is. Door de maatregel kan het bedrijf zijn zakelijke gasten niet ontvangen en mist het een deel van de commerciële voordelen waarvoor het heeft betaald, schrijft Sudinfo.

Derby is extra belangrijk voor de sponsor

Het duel van zondag heeft voor het bedrijf bovendien een bijzondere betekenis. De onderneming is namelijk ook partner van La Louvière en wilde de regionale clash aangrijpen om zakelijke contacten en partners samen te brengen. Door het opgelegde huisarrest dreigen die mogelijkheden volledig weg te vallen.

De sponsor wijst er ook op dat zijn overeenkomst betrekking heeft op alle zeventien thuiswedstrijden in de competitie. Door één duel zonder publiek te spelen, krijgt het bedrijf volgens zijn redenering niet alle afgesproken tegenprestaties.

Rechter moet snel duidelijkheid brengen

De zaak wordt via een spoedprocedure behandeld, waardoor een beslissing in de komende dagen wordt verwacht. De tijd dringt, want de clubs en de veiligheidsdiensten moeten weten of er alsnog supporters naar het stadion mogen komen.


Als de rechter de sponsor gelijk geeft, kan Charleroi-La Louvière zondag alsnog voor publiek plaatsvinden. Zo niet, blijft het stadion gesloten voor supporters. Intussen dreigen de Zebra’s na de incidenten in Bergen ook nog andere zware sancties boven het hoofd te hangen.

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