Thibaut Courtois komt zelf met meer nieuws na gemiste Clasico

Thibaut Courtois lijkt snel aan de beterhand nadat hij afgelopen weekend op het laatste moment moest afhaken voor de Clásico tegen FC Barcelona. De doelman van Real Madrid kampte met griep en was niet fit genoeg om mee naar Catalonië te reizen.

De Rode Duivel werkte inmiddels alweer een eerste recuperatiesessie af. Van een volledige hervatting van de trainingen is voorlopig nog geen sprake, maar Courtois klinkt zelf duidelijk positiever over zijn toestand.

Courtois stopt even voor journalist

Dat vertelde hij aan een journalist van El Chiringuito, toen hij vanuit zijn wagen kort reageerde op enkele vragen over zijn herstel. “Het gaat al veel beter”, stelde Courtois gerust. “Ik heb wat recuperatietraining gedaan, maar er is nog tijd tot zondag.”

🗣️🇧🇪 Courtois habla sobre su baja en el Clásico y manda ánimos tras la tragedia con @marcosbenito9: "Ya estoy mucho mejor, todavía hay tiempo hasta el domingo". "Quiero mandar mucha fuerza a todos los afectados y sus familias". https://t.co/c6g3wupMTD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2026

Met zondag verwijst hij naar de volgende competitiewedstrijd van Real Madrid. De Koninklijke trekt dan naar Racing Santander. Het duel in El Sardinero begint om 16.15 uur. Ook Spaanse media verwachten dat Courtois tegen dan opnieuw beschikbaar zal zijn.

Terugkeer lijkt dichtbij

Zijn afwezigheid tegen Barcelona kwam bijzonder onverwacht. Courtois had zaterdag nog normaal getraind, maar voelde zich later op de dag steeds slechter. Real Madrid hoopte zondag zelfs nog even dat hij voldoende zou herstellen om alsnog naar Barcelona af te reizen, maar die mogelijkheid werd uiteindelijk geschrapt.



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Nu lijkt zijn herstel dus wel de goede richting uit te gaan. Courtois hield zelf nog een kleine slag om de arm en heeft enkele dagen om verder aan te sterken, maar alles wijst erop dat Real Madrid zijn vaste nummer één snel opnieuw tussen de palen kan krijgen.