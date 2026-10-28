Van Ajax-flop tot grootste dreiging voor PSV: het lachen is ze in Nederland vergaan over Carlos Forbs

Toen Club Brugge Carlos Forbs in de zomer van 2025 voor ongeveer zes miljoen euro weghaalde bij Ajax, werd daar in Nederland allerminst rouwig om gedaan. De Portugees had in Amsterdam niet kunnen overtuigen en ook zijn uitleenbeurt aan Wolverhampton Wanderers leverde weinig op.

Maar ruim een jaar later is het verhaal helemaal anders. Forbs trekt met een pak vertrouwen naar Eindhoven, waar Club Brugge volgende week PSV treft in de Champions League.

Van vermeende miskoop tot smaakmaker bij Club Brugge

De Nederlandse kritiek was destijds niet mals. Journalist Valentijn Driessen maakte er bij Kick-Off geen geheim van dat hij weinig geloof had in de transfer. Hij noemde Forbs bijzonder snel, maar vond dat zijn technische uitvoering tekortschiet.

In september 2025 ging hij nog een stap verder: Forbs zou volgens hem “de grootste miskoop ooit” van Club Brugge worden. Ook de vergelijking met Noa Lang vond hij niet opgaan. In heel Nederland waren er weinigen te vinden die dachten dat Forbs zou slagen bij blauw-zwart.

Forbs liet zich daar niet door tegenhouden. Hij begon sterk aan zijn Brugse avontuur en maakte indruk in de Champions League, al kende hij nadien ook een terugval. Maar toch was vorig seizoen al te zien dat zijn kwaliteiten zwaar onderschat werden bij onze noorderburen.

Dit seizoen lijkt hij opnieuw een belangrijke stap te hebben gezet. Zijn snelheid blijft een wapen, maar hij combineert die steeds vaker met een betere laatste pass en meer efficiëntie. Dat vertaalt zich ook in cijfers: na twaalf officiële wedstrijden stond hij op drie doelpunten en acht assists.





PSV krijgt een flankaanvaller in vorm tegenover zich

De recente Europese prestaties hebben zijn status verder opgekrikt. Tegen Internazionale leverde Forbs twee assists af, waarna hij tegen Lens zelf scoorde en ook de voorbereiding op een andere Brugse treffer voor zijn rekening nam. Tegen STVV was hij opnieuw belangrijk met twee assists voor Nicolò Tresoldi.

Ook in Nederland is de aandacht intussen verschoven. Voetbal International waarschuwde PSV onlangs al voor het Brugse duo Forbs-Tresoldi. Trainer Ivan Leko benadrukt eveneens hoe moeilijk de Portugees af te stoppen is: zijn snelheid, individuele actie en verbeterde spel maken hem tot een van de belangrijkste aanvallende wapens van blauw-zwart.

De speler die bij zijn vertrek uit Amsterdam nog op hoongelach werd onthaald, is nu een van de namen waar PSV rekening mee zal moeten houden. Voor Forbs wordt het in Eindhoven een nieuwe kans om te tonen hoe ver hij intussen staat.