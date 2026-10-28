Van het Kiel naar de Champions League: Dirk Kuyt krijgt kans waar hij alleen maar van kon dromen

Dirk Kuyt heeft woensdag bijzonder verrassend nieuws gekregen bij Fenerbahçe. De voormalige trainer van Beerschot is aangesteld als interim-hoofdtrainer van de Turkse topclub na het vertrek van Ismail Kartal. De Nederlander krijgt meteen een bijzonder zware opdracht voorgeschoteld, met onder meer een confrontatie met zijn voormalige club Liverpool in de Champions League.

De trainerswissel volgt op een bijzonder turbulente periode bij Fenerbahçe. Maandag verloor de ploeg met 2-1 van aartsrivaal Galatasaray, waarna Kartal besloot zijn ontslag in te dienen. Het bestuur aanvaardde dat dinsdag en schoof een dag later Kuyt naar voren als tijdelijke vervanger. "Na het ontslag van Ismail Kartal heeft onze club Dirk Kuyt aangesteld als technisch verantwoordelijke van het eerste elftal, totdat onze nieuwe hoofdtrainer bekend is", liet Fenerbahçe weten.

Kuyt krijgt plots gigantische kans

Voor Kuyt betekent het een opmerkelijke promotie. De Nederlander was sinds juni aan de slag als assistent-trainer bij Fenerbahçe, nadat hij eerder hoofdtrainer was geweest van ADO Den Haag, Beerschot en FC Dordrecht.

Vooral zijn passage op het Kiel verliep bijzonder turbulent. Hij slaagde erin Beerschot naar de Jupiler Pro League te loodsen, maar kon de daaropvolgende degradatie niet vermijden. Uiteindelijk vertrok hij bij de Antwerpse club.

Volgens zijn zaakwaarnemer Rob Jansen krijgt Kuyt voorlopig drie wedstrijden de kans om zich te bewijzen. "Het uitgangspunt is dat ze straks een nieuwe coach gaan aanstellen", vertelde Jansen aan het Algemeen Dagblad. Toch sluit hij niet uit dat Kuyt langer aan het roer blijft. Als hij de komende wedstrijden goede resultaten neerzet, zou hij volgens zijn zaakwaarnemer zelfs in aanmerking kunnen komen om het seizoen af te maken.

Bijzonder weerzien met Liverpool

De eerste opdracht van Kuyt volgt zaterdag tegen Göztepe, maar vooral de wedstrijd van woensdag 4 november springt in het oog. Dan ontvangt Fenerbahçe Liverpool in de Champions League. Voor Kuyt wordt dat een bijzonder emotionele ontmoeting. De Nederlander speelde tussen 2006 en 2012 voor de Engelse grootmacht en groeide er uit tot een publiekslieveling. Daarna trok hij naar Fenerbahçe, waar hij eveneens bijzonder populair werd.





Na de Europese confrontatie volgt op 8 november nog een competitiewedstrijd tegen Çorum FK. Vervolgens begint de interlandbreak, waarin de Turkse club mogelijk een definitieve beslissing neemt over de trainerspositie. Fenerbahçe staat momenteel vijfde in de competitie, op zes punten van leider Galatasaray. Voor Kuyt ligt er dus meteen een grote uitdaging op tafel, maar tegelijk krijgt de voormalige Beerschot-trainer een onverwachte kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen.