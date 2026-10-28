Verschrikkelijk drama in Spanje: Thibaut Courtois betuigt steun aan slachtoffers

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Verschrikkelijk drama in Spanje: Thibaut Courtois betuigt steun aan slachtoffers
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TC Racing, de autosportstal die Thibaut Courtois in juni 2023 oprichtte, heeft gereageerd op het zware treinongeval dat woensdag plaatsvond in Urda, nabij Toledo in Spanje.

Spanje is woensdag opgeschrikt door een zware tragedie. Bij een botsing tussen twee treinen vielen talrijke doden en gewonden. Volgens een eerste balans kwamen minstens vijftig mensen om het leven.

TC Racing, het autosportteam van Thibaut Courtois, heeft via een mededeling zijn medeleven betuigd. "Namens TC Racing willen we onze diepe verslagenheid uitdrukken na het tragische treinongeval dat vandaag in Toledo plaatsvond."

Botsing tussen twee treinen: doden en gewonden

"We bieden onze oprechte deelneming aan de families van de overleden slachtoffers, en betuigen onze steun en solidariteit aan de gewonden en hun naasten."

"We willen ook onze waardering en volledige steun uitspreken aan de hulpdiensten en alle professionals die zich inzetten om de slachtoffers te helpen en de gevolgen van deze tragedie te beperken. Al onze eerbied en solidariteit in deze periode van intens verdriet", besloot TC Racing.

Ook Real Madrid reageert


Ook Real Madrid, de club van Thibaut Courtois, reageerde via een officieel communiqué. Thibaut Courtois deelde beide berichten opnieuw via zijn Instagram-story en toonde zo eveneens zijn steun.

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