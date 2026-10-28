Vijf jaar na Propere Handen: is het Belgische voetbal écht properder geworden?

Sinds 2021 moeten Belgische profclubs voldoen aan strenge antiwitwasregels. De bedoeling is duidelijk: voorkomen dat crimineel geld via transfers, makelaars, sponsors of andere zakelijke transacties in het voetbal terechtkomt. Vijf jaar later lijkt de aanpak alvast de geloofwaardigheid van de clubs te hebben versterkt. Maar hoeveel witwaspraktijken worden er daadwerkelijk opgespoord? Daarover blijft veel onduidelijk.

De regels kwamen er in de nasleep van Operatie Propere Handen, het gerechtelijke onderzoek naar fraude, corruptie en witwassen in het Belgische voetbal. Clubs moeten hun zakenpartners screenen, bedrijfsstructuren controleren en verdachte transacties melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Ook een complianceofficer en een uitgebreid administratief controlesysteem zijn verplicht.

Banken krijgen meer vertrouwen in het voetbal

De impact is merkbaar, schrijft De Tijd. Belgische banken waren jarenlang terughoudend om met profclubs samen te werken, uit vrees voor de reputatie van de sector en de bijbehorende controleverplichtingen. Intussen lijkt die houding te veranderen. Zo verstrekte KBC afgelopen zomer tientallen miljoenen euro's krediet bij de overname van Antwerp. Ook verschillende clubs ervaren een betere relatie met financiële instellingen.

Anderlecht-financieel directeur Tim Vanheuverzwijn ziet daarin een teken dat de sector geloofwaardigheid heeft gewonnen. Toch is het moeilijk om de echte effectiviteit van de regels te meten. Sinds 2023 meldden de clubs samen 31 verdachte transacties aan de CFI. De voetbalbond deed er in drie jaar 34. Volgens CFI-topman Kris Meskens is het aantal meldingen door clubs bescheiden, al merkt hij wel een groeiend bewustzijn. Clubs zouden minder bereid zijn om risicovolle constructies via belastingparadijzen te aanvaarden.

Veel administratie, maar hoeveel resultaat?

Daar wringt het schoentje. Professor economisch recht Niels Appermont van UHasselt wijst erop dat clubs zelf moeten inschatten hoe groot het risico op witwassen is. Tegelijk worden ze gecontroleerd aan de hand van zichtbare en meetbare parameters. Daardoor dreigt de naleving te verworden tot het afvinken van vakjes, zonder dat duidelijk is hoeveel crimineel geld werkelijk wordt tegengehouden. Hoeveel meldingen uiteindelijk tot strafzaken leiden, is bovendien niet bekend.

Ook de clubs wijzen op hiaten. Makelaars moeten worden gecontroleerd, maar vallen zelf nog niet rechtstreeks onder de Belgische antiwitwasverplichtingen. Ook investeerders die kapitaal in een club pompen, vallen buiten het huidige begrip cliënt. Daarnaast zorgt de screeningsdrempel van 10.000 euro voor veel administratie, zelfs bij relatief onschuldige transacties zoals de aankoop van businessseats.



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Europese regels moeten het speelveld gelijker maken

Vanaf juli 2029 komt er een Europees antiwitwaskader voor het professionele voetbal. Makelaars zullen dan zelf onder de regels vallen en clubs moeten ook transacties met investeerders controleren. Bovendien moet de Europese aanpak de verschillen tussen landen verkleinen en de administratieve lasten beperken.

De conclusie na vijf jaar is dubbel. De Belgische regels lijken clubs bewuster te maken en hun reputatie bij banken te verbeteren. Maar harde cijfers over het aantal opgespoorde witwaspraktijken en succesvolle vervolgingen ontbreken. Het voetbal is dus mogelijk een stuk waakzamer geworden, alleen blijft de belangrijkste vraag voorlopig onbeantwoord: hoeveel crimineel geld wordt dankzij die controles écht uit de sport gehouden?