Voormalig JPL-coach krijgt enorme lof in Duitsland na opmerkelijke ommekeer

Alexander Blessin heeft Borussia Mönchengladbach opnieuw wat ademruimte gegeven. Na zes opeenvolgende nederlagen in de Bundesliga boekte de Duitse traditieclub twee overwinningen op rij. De voormalige trainer van Union Saint-Gilloise en KV Oostende krijgt in Duitsland steeds meer erkenning voor zijn aanpak.

Toch weigert hij zelf al van een ommekeer te spreken. “Ik wil de euforie niet temperen, maar we hebben nog steeds maar drie punten”, waarschuwde hij na de bekerzege tegen Karlsruher SC.

De eerste opsteker kwam er met een 3-2-zege op het veld van Stuttgart. Gladbach knokte zich na een achterstand terug in de wedstrijd en hield uiteindelijk stand. Vervolgens volgde ook succes in de DFB-Pokal. Tegen Karlsruhe won de ploeg met 2-0, ondanks een rode kaart voor Philipp Sander in de 39ste minuut. Met tien spelers bleef Gladbach overeind en verdubbelde het na rust zelfs de voorsprong. “Natuurlijk voelt het goed. Het is een fijn gevoel”, gaf Blessin toe. “Dit soort overwinningen zullen ons helpen.”

Duitse sportief directeur verdedigt aanpak van Blessin

De Duitse berichten tonen dat Blessin niet alleen op basis van de recente resultaten wordt beoordeeld. Sportief directeur Rouven Schröder verdedigde de trainer ook toen de overwinningen nog uitbleven. Hij prees de duidelijkheid, energie en intensiteit die Blessin in de groep bracht. Volgens Schröder leverde de coach samen met zijn staf goed werk, al moesten de verbeteringen zich uiteindelijk ook in punten vertalen.

Blessin legde vanaf zijn aantreden de nadruk op organisatie en collectief verdedigen. Iedere speler moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook wanneer de ploeg de bal niet heeft. De Duitse regionale omroep WDR zag al vóór de eerste competitiezege verbeteringen in de defensieve organisatie en de onderlinge afstanden. De resultaten bleven toen nog uit, maar tegen Stuttgart en Karlsruhe bleek Gladbach meer weerbaarheid te tonen.

Blessin ziet een ploeg die opnieuw wil vechten

Ook de terugkeer van geblesseerde spelers biedt perspectief. BILD wees erop dat de personeelsproblemen stilaan verminderen, waardoor Blessin meer mogelijkheden krijgt. Bovendien toonde het jonge talent Wael Mohya zich in Stuttgart met een doelpunt. De trainer kan zo niet alleen rekenen op terugkerende basisspelers, maar krijgt ook extra opties uit zijn jonge kern.





Na de bekerwinst benadrukte Blessin vooral de mentale weerbaarheid van zijn spelers. Hij sprak van een “vestingmentaliteit” en was duidelijk over de ingesteldheid binnen de groep: “Het team is intact, ze hebben de wil.” Ook Robin Hack, doelpuntenmaker tegen Karlsruhe, temperde de verwachtingen niet met mooi voetbal, maar met een duidelijke prioriteit. “Het kan me geen bal schelen of we nu goed spelen of niet – we hebben punten nodig.”

Voor Blessin wacht nu de volgende test tegen SC Paderborn. Hij waarschuwde dat Gladbach die tegenstander niet zomaar opzij zal zetten. “Niemand moet verwachten dat we Paderborn zomaar even verslaan. Ze hebben vijf punten meer dan wij en zijn een goed geoliede machine”, stelde hij. Zijn ambitie is wel helder: “We willen deze opwaartse trend doorzetten. Het is volkomen duidelijk dat we deze wedstrijd willen winnen.”