Waarom Anderlecht Vitor Bruno nog niet ontslaat: drie redenen houden (nu nog) in het zadel

Vitor Bruno zit voorlopig nog stevig genoeg in het zadel bij Anderlecht. Ondanks de tegenvallende resultaten wil de clubleiding niet meteen ingrijpen. Zijn aanvallende filosofie, harde werk en de nood aan stabiliteit spelen in zijn voordeel.

Bruno kreeg bovendien openlijke steun van kapitein Colin Coosemans. Ook een ontslag zou gevolgen hebben voor de volledige technische staf, want de Portugese trainer bracht drie assistenten mee naar Brussel.

Te weinig rendement uit een dure kern

Toch groeit de kritiek op Neerpede. Het spelpeil is te wisselvallig en de vele wissels zorgen ervoor dat Anderlecht moeilijk automatismen opbouwt. Ook zijn keuzes roepen vragen op, onder meer over de beperkte rol van Bentayeb en het gebruik van spelers op ongewone posities.

Anderlecht investeerde afgelopen zomer fors in onder meer Winkler, Antman, Bentayeb, Ambros en Amane. Binnen de club leeft het gevoel dat de staf meer uit die kern moet halen. De directie vindt dat er voldoende kwaliteit aanwezig is om beter te presteren.

Stabiliteit krijgt voorlopig voorrang

Een nieuwe trainerswissel wordt niet gezien als een duurzame oplossing. Anderlecht wil vermijden dat het opnieuw van nul moet beginnen, al is het geduld niet onbeperkt. Ook de communicatie van Bruno ligt onder vuur: hij zou te weinig benoemen wat fout loopt en niet altijd de juiste ambities uitspreken.



De komende wedstrijden worden daarom bepalend. Tegen Westerlo verwacht de club een reactie, waarna ook Salzburg en Club Brugge op het programma staan. Als het spel en de resultaten niet verbeteren, zal de discussie over zijn toekomst alleen maar luider worden.