Weeral verlies geboekt: Standard zoekt miljoenen, maar plots is ook D’Onofrio weer in beeld

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Weeral verlies geboekt: Standard zoekt miljoenen, maar plots is ook D’Onofrio weer in beeld
Foto: © photonews
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Standard maakte dinsdag een verlies van 9,3 miljoen euro bekend. Tegelijk duikt een oude bekende opnieuw op in de aandeelhoudersstructuur: Luciano D’Onofrio. De voormalige sportieve sterke man van de Rouches bezit opnieuw een klein pakket aandelen, wat meteen vragen oproept over zijn mogelijke toekomst bij de club.

Standard maakte dinsdag een verlies van 9,3 miljoen euro bekend. Tegelijk duikt een oude bekende opnieuw op in de aandeelhoudersstructuur: Luciano D’Onofrio. De voormalige sportieve sterke man van de Rouches bezit opnieuw een klein pakket aandelen, wat meteen vragen oproept over zijn mogelijke toekomst bij de club.

Het gaat weliswaar om minder dan één procent van de aandelen. D’Onofrio kocht die meer dan een jaar geleden over van zakenman Robert Lesman, maar het nieuws raakte pas recent bekend. Met zo’n beperkt belang heeft hij geen echte beslissingsmacht bij Standard.

Standard blijft op zoek naar vers kapitaal

De club is momenteel in handen van Giacomo Angelini, die Standard overnam nadat 777 Partners in financiële problemen kwam. Hij moet de komende tien jaar nog naar verluidt ongeveer 50 miljoen euro terugbetalen aan de Amerikaanse verzekeraar A-Cap. Daarvoor heeft hij investeerders nodig.

Standard draaide vorig boekjaar een omzet van 30,9 miljoen euro, maar bleef achter met een verlies van 9,3 miljoen. Dat is een verbetering tegenover de vorige boekjaren, toen de verliezen nog hoger lagen. Toch blijft de financiële situatie precair en is vers kapitaal noodzakelijk om de toekomstplannen waar te maken.

D’Onofrio als mogelijke piste?

De terugkeer van D’Onofrio als aandeelhouder doet herinneringen herleven aan de succesvolle periode waarin hij sportief de lijnen uitzette bij Standard, schrijft HBvL. Een klein aandelenpakket betekent echter niet dat hij opnieuw invloed heeft op het beleid. Zelf heeft hij voorlopig niet gereageerd op zijn hernieuwde betrokkenheid.

Angelini sprak eerder al met D’Onofrio, maar dat gesprek leverde geen samenwerking op. Intussen blijft Standard zoeken naar investeerders uit binnen- en buitenland. Of D’Onofrio ooit opnieuw een grotere rol zal spelen, valt niet te voorspellen, maar zijn naam zal in Luik voorlopig niet snel uit de geruchten verdwijnen.

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