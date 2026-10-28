Weeral wissel aan de top bij Anderlecht: ex-kapitein krijgt de sleutels in handen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Weeral wissel aan de top bij Anderlecht: ex-kapitein krijgt de sleutels in handen
Foto: © photonews
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Anderlecht voert een wissel door aan de top van RSCA Women. Voormalig kapitein Laura De Neve en Head of Legal Pieter Braeckman nemen vanaf 1 januari 2027 de dagelijkse leiding over van het vrouwenvoetbaldepartement. Ze volgen Dave Mattheus op, die de club eind dit jaar verlaat voor een nieuwe uitdaging.

De Neve keert terug in een nieuwe rol

De Neve hing in mei 2026 haar voetbalschoenen aan de haak na zeventien seizoenen bij paars-wit. Als kapitein hielp ze Anderlecht aan zeven landstitels, twee bekers en een BeNe Cup. Sinds haar afscheid werkte ze al binnen de club als Talent & Transition Coordinator, met bijzondere aandacht voor de doorstroming van jeugdspeelsters.

Nu krijgt de voormalige Red Flame een nog grotere verantwoordelijkheid. “Deze kans krijgen bij de club waar ik al achttien jaar alles voor geef, is een hele eer”, reageert De Neve. “Pieter en ik zullen verder bouwen op de fundamenten die Dave legde, met extra aandacht voor de verdere professionalisering.”

Duo moet groei van RSCA Women voortzetten

De taken worden verdeeld: Braeckman coördineert de strategische en financiële beslissingen, terwijl De Neve de sportieve lijnen uitzet. Braeckman adviseerde die keuzes eerder al en combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige rol als Head of Legal.

“Het vrouwenvoetbal in België en Europa heeft een enorm groeipotentieel en RSCA wil hierin een leider zijn en blijven”, klinkt het bij Braeckman. Mattheus was sinds 2022 actief bij de vrouwenploeg, eerst als hoofdcoach en later als directeur. Onder zijn leiding behaalde Anderlecht twee landstitels en een beker en werd verder gewerkt aan de professionalisering van de werking.

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