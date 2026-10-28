Weinig vertrouwen in KAA Gent: "Ik geloof niet in hun titelkansen"

KAA Gent blijft vriend en vijand verbazen in de Jupiler Pro League. De Buffalo’s staan bovenaan en blijven punten pakken, maar Franky Van der Elst verwacht niet dat de ploeg van Rik De Mil die lijn tot het einde van het seizoen zal doortrekken. Volgens de analist zijn er nog twee clubs die meer aanspraak maken op de landstitel.

"Ik geloof niet in de titelkansen van KAA Gent nee, maar goed ze doen mee he, maar de twee voornaamste titelkandidaten zijn voor mij toch nog altijd Club Brugge en Union, ik geloof toch dat zij nog altijd wel wat verder staan", vertelt hij bij Sporza.

Van der Elst ziet de hand van De Mil

Dat betekent niet dat Van der Elst geen oog heeft voor het werk dat De Mil in Gent verricht. Integendeel, hij ziet duidelijk vooruitgang bij de Buffalo’s. De ploeg oogt volgens hem steviger en vormt meer een geheel dan vorig seizoen.

"De Mil heeft vorig seizoen heel goed gezien wat er nog moest gebeuren en nu is het meer een geheel, het is steviger en ze pakken weinig doelpunten en dan kom je ver want dan heb je vaak zelf maar één doelpuntje nodig om die drie punten binnen te halen."

Gent volgens analist derde in de titelstrijd

Toch blijft Van der Elst bij zijn voorspelling. De Gentenaars mogen dan wel de rangschikking aanvoeren, voor hem zijn Club Brugge en Union nog altijd de belangrijkste kandidaten om kampioen te worden. Hij verwacht dat de individuele kwaliteit bij die twee ploegen uiteindelijk de doorslag zal geven.



"Ik zet ze alsnog op de derde plaats. Ik denk dat Club en Union gewoon beter zijn en meer kwaliteit hebben."