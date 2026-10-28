Westerlo ruikt zijn kans bij Schalke 04: opvallende wintertransfer in de maak?

KVC Westerlo heeft zijn vizier gericht op de Duitse Bundesliga. De Kemphanen zouden interesse tonen in Anton Donkor, een 28-jarige linksachter van Schalke 04. De verdediger komt niet meer voor in de plannen van zijn trainer en mag mogelijk zelfs gratis vertrekken tijdens de wintermercato.

Volgens Sport BILD heeft Westerlo al navraag gedaan naar de beschikbaarheid van Donkor. De Belgische eersteklasser is niet alleen, want ook het Nederlandse Go Ahead Eagles heeft belangstelling voor de verdediger.

Donkor heeft geen toekomst meer bij Schalke

Donkor komt onder trainer Miron Muslic niet meer in aanmerking voor de eerste ploeg. De voormalige Duitse jeugdinternational moet zich tevredenstellen met wedstrijden bij de beloften in de Regionalliga. Daar speelde hij dit seizoen negen van de eerste veertien wedstrijden.

Een vertrek hing afgelopen zomer al in de lucht. BILD schreef begin oktober dat een overstap naar OFI Kreta uiteindelijk afsprong. Ook een mogelijke transfer naar Heidenheim ging op de laatste dag van de mercato niet door.

Schalke wil zelfs geen transfersom

De financiële situatie maakt een overstap extra interessant. Donkor verdient ongeveer 800.000 euro per jaar en ligt nog tot de zomer van 2027 onder contract. Schalke zou echter bereid zijn hem zonder transfersom te laten vertrekken om zijn salaris van de loonlijst te schrappen.



Voor Westerlo biedt dat mogelijk een interessante opportuniteit, al vormen de persoonlijke voorwaarden wellicht een belangrijke factor. Donkor zou zelf openstaan voor een nieuwe uitdaging. Of de Kemphanen hun belangstelling ook omzetten in concrete onderhandelingen, moet de komende weken blijken.