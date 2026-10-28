Zijn ene liefde tegenover zijn andere: Rik Verheye staat voor aparte avond

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zijn ene liefde tegenover zijn andere: Rik Verheye staat voor aparte avond
Foto: © photonews
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Voor Rik Verheye wordt de wedstrijd tussen Sporting Hasselt en Club NXT zaterdag allesbehalve een gewone competitiewedstrijd. De co-voorzitter van Hasselt neemt het voor het eerst op tegen de club waar hij al jaren openlijk supporter van is: Club Brugge.

Sinds de promotie naar de Challenger Pro League keek Verheye al uit naar zo’n affiche. Toch wil hij het sentiment dit weekend zoveel mogelijk parkeren. Tegen de beloftenploeg van blauw-zwart telt voor hem vooral één ding: Sporting Hasselt moet proberen te winnen.

Geen cadeaus voor Club NXT

Bij Het Nieuwsblad maakt Verheye duidelijk dat zijn liefde voor Club Brugge zaterdag even naar de achtergrond verdwijnt. “Niet zeveren, ik wil gewoon die drie punten pakken”, klinkt het. Hij benadrukt tegelijk dat Club NXT voor hem niet hetzelfde is als de eerste ploeg.

Dat neemt niet weg dat het beeld van Hasselt tegenover blauw-zwarte shirts wel iets met hem zal doen. Verheye volgt Club Brugge nog altijd intensief en noemt de club zelfs zijn “living”. Zeker een rechtstreeks duel met de eerste ploeg zou emotioneel nog een ander verhaal zijn.

Verheye haalt daarbij Hans Vanaken aan, met wie hij goed bevriend is. “De dag dat ik hem tegenkom in een spelerstunnel kan je mij bijeenvegen”, zegt hij. Tegen Club NXT verwacht hij dat gevoel minder sterk, al blijft de wedstrijd bijzonder genoeg.

Sportief onderschat hij de Brugse beloften allerminst. Club NXT beschikt opnieuw over heel wat jong talent. Verheye wijst er echter ook op dat Sporting Hasselt momenteel drie punten meer telt in de Challenger Pro League.

Daarom ziet hij zijn ploeg zeker niet als kansloos. Hasselt hoeft zich volgens hem niet kleiner te maken dan het is. “Ik zeg niet dat de Spor favoriet is, maar we zijn zeker niet kansloos.” Eén ding staat alvast vast: cadeaus aan zijn geliefde Club Brugge hoeven ze zaterdag niet te verwachten.

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