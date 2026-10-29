🎥 De Ketelaere verlost zichzelf bij Atalanta op deze mooie manier

Charles De Ketelaere heeft donderdagavond eindelijk zijn eerste doelpunt van het seizoen gemaakt. De Rode Duivel zette Atalanta Bergamo op voorsprong tegen Fiorentina en geeft zichzelf zo een stevig duwtje in de rug na weken van kritiek.

Charles De Ketelaere heeft zijn doelpuntenrekening bij Atalanta Bergamo geopend. De Rode Duivel zorgde donderdagavond in de Serie A voor de openingstreffer tegen Fiorentina. Voor de 25-jarige Belg is dat een welgekomen opsteker na een periode waarin zijn efficiëntie voor discussie zorgde.

Atalanta krijgt verlossend antwoord van De Ketelaere

De Ketelaere liet dit seizoen al geregeld knappe acties en technische klasse zien, maar in de zone van de waarheid bleef de beloning uit. Gemiste kansen leverden hem de voorbije weken kritiek op. Zijn kwaliteiten staan niet ter discussie, al verwachten ze in Bergamo terecht meer beslissende momenten van hem.

De Ketelaere porta in vantaggio l’Atalanta 🎳 #FiorentinaAtalanta #SerieAEnilive https://t.co/OJ88EHypiE — Lega Serie A (@SerieA) October 29, 2026

Met zijn treffer tegen Fiorentina heeft de voormalige Club Brugge-speler die druk alvast van zich afgeschud. Een eerste goal kan voor een aanvallende speler vaak het verschil maken: meer vertrouwen, meer rust aan de bal en hopelijk ook een vervolg in de komende wedstrijden.

Ook bij de Rode Duivels onder het vergrootglas

De Ketelaere stond ook bij de nationale ploeg nadrukkelijk in de schijnwerpers. Mark van Bommel gebruikte hem als valse nummer negen, onder meer omdat Romelu Lukaku het moeilijk heeft om een reeks wedstrijden af te werken bij Fenerbahçe.





In die rol moet De Ketelaere niet alleen combineren, maar ook nadrukkelijk aanwezig zijn in de zestien. Tijdens de voorbije wedstrijden in de Nations League, tegen Italië, tweemaal Frankrijk en Turkije, wist hij niet iedereen te overtuigen. Vooral zijn beperkte rendement voor doel werd hem aangerekend.

Laatste treffer dateerde van het WK 2026

Voor zijn vorige doelpunt moesten we terug naar het WK 2026. De Ketelaere trof daar drie keer raak: tweemaal tegen de Verenigde Staten in de achtste finales en eenmaal tegen Spanje in de kwartfinales. Opvallend: de latere wereldkampioen kreeg tijdens dat toernooi geen enkel ander doelpunt tegen.