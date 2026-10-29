📷 Iets voor de Anderlecht-fans? Jan Mulder veilt twee iconische shirts en heeft bizarre reden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 Iets voor de Anderlecht-fans? Jan Mulder veilt twee iconische shirts en heeft bizarre reden
Foto: © photonews

Jan Mulder heeft besloten om twee match worn shirts te veilen via een veilingplatform. Dat gaat hij doen om daarna te investeren in ... kunst en cultuur. De veiling zal lopen van 1 tot 8 november - benieuwd wat de opbrengst zal zijn van de zaak.

Voormalig Oranje-international en TV-voetbalanalist Jan Mulder veilt twee wedstrijdgedragen en gesigneerde shirts uit zijn eigen voetbalcarrière. Het gaat om zijn Nederlands elftal-shirt uit de interland tegen België in 1967 en een shirt uit zijn laatste kampioensseizoen bij RSC Anderlecht in 1971 - 1972. De shirts komen rechtstreeks uit de persoonlijke collectie van Mulder en worden vanaf 1 november om 11:00 geveild via veilingplatform MWS (MatchWornShirt).

De opbrengsten gaan naar Mulder zelf, die het bedrag wil investeren in kunst en cultuur. "Ik ben niet zo’n ruiler van shirtjes. Bij Anderlecht heb ik één keer mijn shirt geruild met een tegenstander. De volgende dag moest ik meteen bij de voorzitter komen. De club moest na mijn actie nu een heel nieuwe set voor de selectie kopen. Wist ik wel hoe duur dat dat is?", aldus Jan Mulder in een persbericht.

Jan Mulder veilt twee iconische shirts: eentje van Anderlecht en eentje van Nederland

"Deze twee shirts heb ik mogen houden. Beide bijzondere momenten uit mijn carrière: mijn Oranjeshirt uit een ouderwetse Derby der Lage Landen in de Hel van Deurne en mijn laatste titel met Anderlecht. Onlangs vond mijn zoon Youri ze terug in een kartonnen doos op zolder. Mooi dat ze na al die jaren opnieuw de waardering krijgen die ze verdienen.”

Het Nederlands elftal-shirt werd door Mulder gedragen op 16 april 1967 tijdens de vriendschappelijke interland tegen België in het Bosuilstadion in Antwerpen. Mulder stond als spits met rugnummer 9 in de basis. België won de wedstrijd met 1-0.

Jan Mulder
© photonews

Het was de tweede van in totaal vijf interlands die Mulder voor Oranje speelde. Hij maakte eerder die maand zijn debuut tegen Oost-Duitsland en kwam tussen 1967 en 1970 vijf keer uit voor het Nederlands elftal. Na zeven seizoenen bij Anderlecht vertrok Mulder in 1972 naar Ajax, waar hij tot het einde van zijn profvoetbalcarrière in 1975 speelde.

Het tweede shirt uit de Mulder-collectie is uit zijn laatste seizoen bij Anderlecht. Hij droeg het op 7 mei 1972 tijdens de 5-1 overwinning op Sint-Truiden. Anderlecht werd dat seizoen voor de vijftiende keer landskampioen. Voor Mulder was het zijn vierde landstitel met de Brusselse club. Eerder werd hij in het seizoen 1966/67 met twintig doelpunten ook topscorer van de Belgische competitie. De veiling loopt van 1 tot 8 november.

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