🎥 Ploegmaats van Club Brugge zijn nog maar net binnen en dan doet Vermant dit

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Bij Club Brugge hing er deze week niet alleen een sportieve sfeer rond het trainingscomplex. Met Halloween in aantocht besloot Romeo Vermant zijn ploegmaats ’s ochtends op een heel andere manier wakker te schudden.

De aanvaller trok een zware morphsuit aan en verkleedde zich als een levensechte pop. Vervolgens ging hij stil in de gang staan, vlak bij de deur waar de spelers binnenkwamen.

Vermant wacht ploegmaats op

Het plan was eenvoudig: zo lang mogelijk onbeweeglijk blijven en pas toeslaan wanneer iemand nietsvermoedend voorbijliep. Dat leverde meteen enkele stevige schrikreacties op.

Verschillende spelers hadden pas door wat er gebeurde toen Vermant plots bewoog. De meesten konden er meteen mee lachen, al was niet iedereen op dat vroege uur even enthousiast over de verrassing.

Halloween op Club Brugge

Vermant zelf leek vooral veel plezier te beleven aan zijn actie. Terwijl de ene ploegmaat schrok en snel verderliep, bleef een andere even verbouwereerd staan vooraleer de grap duidelijk werd.



Lees ook... Nadat Leko "een ander Club" wil zien: Club Brugge maakt selectie bekend voor Zulte Waregem›

Dit weekend neemt Club Brugge het op tegen Zulte Waregem, vrijdagavond. Blauw-zwart staat momenteel op de tweede plaats in de Jupiler Pro Leage met 24 punten na negen speeldagen.