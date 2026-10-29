🎥 Wouter Vrancken woedend en gaat in de clinch met Rangers-manager

Wouter Vrancken heeft met Hearts een bijzonder zure avond beleefd in de Schotse topper tegen Rangers. Zijn ploeg leek na een sterke tweede helft op weg naar een belangrijke overwinning, maar incasseerde in de slotfase alsnog de gelijkmaker: 2-2. De frustratie zat diep bij de Belgische trainer, die na het laatste fluitsignaal ook nog een opvallend moment beleefde met zijn collega Derek McInnes.

Rangers kwam na zestien minuten op voorsprong via Kelsy, maar Hearts reageerde na de rust uitstekend. Claudio Braga maakte er in de 48ste minuut 1-1 van, waarna Miller negen minuten later de thuisploeg op voorsprong bracht. Hearts leek de drie punten over de streep te trekken, tot Makhanya in de 89ste minuut alsnog toesloeg.

Hearts geeft zege in slotfase uit handen

De late gelijkmaker kwam hard aan bij Vrancken en zijn spelers. Bij de handdruk na afloop hielden de Belgische trainer en McInnes elkaars hand opvallend lang vast. Daarbij leken ze elkaar enkele stevige woorden toe te spreken, wat de indruk wekte dat de emoties hoog opliepen.

🗣️ “They’re probably both frustrated.” What do you think was said between Wouter Vrancken and Derek McInnes on the full-time whistle? 🤔 https://t.co/Zj8LxXhdKJ — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) October 28, 2026

Vrancken wilde achteraf echter niet te veel maken van het incident. “Ach, dat was niets speciaals. Iedereen werkt zo hard voor zijn club en wij waren allemaal erg teleurgesteld na die late gelijkmaker. We verdienden hier altijd de drie punten”, klonk het. Hij benadrukte ook dat er geen sprake was van een blijvende ruzie met zijn collega.

Vrancken sust de situatie met Rangers-coach

“Ik heb nog steeds erg veel respect voor McInnes. We hebben er daarnet ook even over gesproken en het is helemaal uitgepraat”, stelde Vrancken. Ook de Rangers-manager suste de situatie. Hij benadrukte dat hij vooral had gezegd hoe zuur het voor Hearts was om op die manier punten te verliezen en noemde de ploeg van Vrancken bijzonder sterk.





Door het gelijkspel blijft Hearts steken op twintig punten en staat het derde in de stand. Rangers telt er 24, terwijl Celtic met 28 punten de leiding behoudt. Voor Vrancken blijft vooral de gemiste kans hangen: zijn ploeg had een belangrijke stap kunnen zetten, maar zag de overwinning in de slotminuten alsnog uit handen glippen.