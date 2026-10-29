🎥 Wouter Vrancken woedend en gaat in de clinch met Rangers-manager

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Wouter Vrancken woedend en gaat in de clinch met Rangers-manager
Foto: © Photonews

Wouter Vrancken heeft met Hearts een bijzonder zure avond beleefd in de Schotse topper tegen Rangers. Zijn ploeg leek na een sterke tweede helft op weg naar een belangrijke overwinning, maar incasseerde in de slotfase alsnog de gelijkmaker: 2-2. De frustratie zat diep bij de Belgische trainer, die na het laatste fluitsignaal ook nog een opvallend moment beleefde met zijn collega Derek McInnes.

Rangers kwam na zestien minuten op voorsprong via Kelsy, maar Hearts reageerde na de rust uitstekend. Claudio Braga maakte er in de 48ste minuut 1-1 van, waarna Miller negen minuten later de thuisploeg op voorsprong bracht. Hearts leek de drie punten over de streep te trekken, tot Makhanya in de 89ste minuut alsnog toesloeg.

Hearts geeft zege in slotfase uit handen

De late gelijkmaker kwam hard aan bij Vrancken en zijn spelers. Bij de handdruk na afloop hielden de Belgische trainer en McInnes elkaars hand opvallend lang vast. Daarbij leken ze elkaar enkele stevige woorden toe te spreken, wat de indruk wekte dat de emoties hoog opliepen.

Vrancken wilde achteraf echter niet te veel maken van het incident. “Ach, dat was niets speciaals. Iedereen werkt zo hard voor zijn club en wij waren allemaal erg teleurgesteld na die late gelijkmaker. We verdienden hier altijd de drie punten”, klonk het. Hij benadrukte ook dat er geen sprake was van een blijvende ruzie met zijn collega.

Vrancken sust de situatie met Rangers-coach

“Ik heb nog steeds erg veel respect voor McInnes. We hebben er daarnet ook even over gesproken en het is helemaal uitgepraat”, stelde Vrancken. Ook de Rangers-manager suste de situatie. Hij benadrukte dat hij vooral had gezegd hoe zuur het voor Hearts was om op die manier punten te verliezen en noemde de ploeg van Vrancken bijzonder sterk.

Door het gelijkspel blijft Hearts steken op twintig punten en staat het derde in de stand. Rangers telt er 24, terwijl Celtic met 28 punten de leiding behoudt. Voor Vrancken blijft vooral de gemiste kans hangen: zijn ploeg had een belangrijke stap kunnen zetten, maar zag de overwinning in de slotminuten alsnog uit handen glippen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Rangers FC
Hearts
Wouter Vrancken

Meer nieuws

Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

11:40
Derde keer in 16 maanden... RWDM Brussels gaat alweer van naam veranderen: dit wordt het

Derde keer in 16 maanden... RWDM Brussels gaat alweer van naam veranderen: dit wordt het

11:20
België haalt jonge PSV-binationaal binnen: "Polen verliest een enorm talent"

België haalt jonge PSV-binationaal binnen: "Polen verliest een enorm talent"

11:20
Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

11:00
Michiel Jonckheere heeft straffe uitspraak na ontslag: "Met mij was dat niet gebeurd"

Michiel Jonckheere heeft straffe uitspraak na ontslag: "Met mij was dat niet gebeurd"

10:40
Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

10:20
Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht

Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht

10:00
7
Club Brugge krijgt waarschuwing van Ruud Vormer voor duel met PSV

Club Brugge krijgt waarschuwing van Ruud Vormer voor duel met PSV

09:30
4
Werkloze JPL-trainer beklom de Kilimanjaro: "Daardoor is de goesting terug"

Werkloze JPL-trainer beklom de Kilimanjaro: "Daardoor is de goesting terug"

09:00
1
Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!”

08:40
22
Ivan Leko blikt heel openhartig terug op opvallende carrièreswitch: “Iedereen was verrast, ik ook”

Ivan Leko blikt heel openhartig terug op opvallende carrièreswitch: “Iedereen was verrast, ik ook”

08:00
1
Van Himst ziet Anderlecht worstelen en denkt terug aan kleinzoon: “Waart ge gebleven, dan had ge wel gespeeld"

Van Himst ziet Anderlecht worstelen en denkt terug aan kleinzoon: “Waart ge gebleven, dan had ge wel gespeeld"

07:40
1
De Bruyne heeft amper vier minuten nodig om Napoli opnieuw te tonen wat het aan hem heeft

De Bruyne heeft amper vier minuten nodig om Napoli opnieuw te tonen wat het aan hem heeft

07:26
22-jarige Belg doet Van Bommel dromen met hattrick: Rode Duivels kunnen wel een extra spits gebruiken

22-jarige Belg doet Van Bommel dromen met hattrick: Rode Duivels kunnen wel een extra spits gebruiken

07:13
1
Antwerp wil weer structureel meedoen om prijzen en plakt daar termijn op

Antwerp wil weer structureel meedoen om prijzen en plakt daar termijn op

07:00
1
Delorge zegt waar het op staat na KAA Gent - Anderlecht

Delorge zegt waar het op staat na KAA Gent - Anderlecht

22:50
2
Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door

Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door

23:00
3
Club, Anderlecht en Union faalden: twee Belgische clubs deden wat bijna niemand tegen Harry Kane kon

Club, Anderlecht en Union faalden: twee Belgische clubs deden wat bijna niemand tegen Harry Kane kon

22:40
1
Nieuwe zorgen bij RC Lens, maar voor Thorgan Hazard kan het plots heel mooi worden

Nieuwe zorgen bij RC Lens, maar voor Thorgan Hazard kan het plots heel mooi worden

22:20
Thibaut Courtois komt zelf met meer nieuws na gemiste Clasico

Thibaut Courtois komt zelf met meer nieuws na gemiste Clasico

22:04
Westerlo ruikt zijn kans bij Schalke 04: opvallende wintertransfer in de maak?

Westerlo ruikt zijn kans bij Schalke 04: opvallende wintertransfer in de maak?

22:00
1
Zijn ene liefde tegenover zijn andere: Rik Verheye staat voor aparte avond

Zijn ene liefde tegenover zijn andere: Rik Verheye staat voor aparte avond

21:40
Ex-spits van OHL en Oostende kent opmerkelijke ommekeer: van flop in Duitsland tot Superman in Turkije

Ex-spits van OHL en Oostende kent opmerkelijke ommekeer: van flop in Duitsland tot Superman in Turkije

21:20
🎥 Belg zet San Siro op zijn kop met hattrick tegen AC Milan, Theate blundert

🎥 Belg zet San Siro op zijn kop met hattrick tegen AC Milan, Theate blundert

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Scottish Premier League

 Speeldag 11
Saint Mirren Saint Mirren 1-1 Hibernian Hibernian
St Johnstone FC St Johnstone FC 2-2 Motherwell Motherwell
Dundee Dundee 3-1 Kilmarnock Kilmarnock
Aberdeen Aberdeen 0-1 Falkirk Falkirk
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2-2 Dundee United Dundee United
Hearts Hearts 2-2 Rangers FC Rangers FC

Nieuwste reacties

Borak Borak over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht OH boy OH boy over Club Brugge krijgt waarschuwing van Ruud Vormer voor duel met PSV mantoch mantoch over Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!” Green kill Green kill over Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem bij Anderlecht en waarschuwt Vitor Bruno Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Delorge zegt waar het op staat na KAA Gent - Anderlecht Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Werkloze JPL-trainer beklom de Kilimanjaro: "Daardoor is de goesting terug" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp wil weer structureel meedoen om prijzen en plakt daar termijn op Stigo12 Stigo12 over Miljoenenflop van Club Brugge leeft terug op in de Bundesliga Borak Borak over Sibierski heeft Anderlecht-trainer Vitor Bruno met een probleem opgezadeld dat hij niet opgelost krijgt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved