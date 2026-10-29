22-jarige Belg doet Van Bommel dromen met hattrick: Rode Duivels kunnen wel een extra spits gebruiken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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22-jarige Belg doet Van Bommel dromen met hattrick: Rode Duivels kunnen wel een extra spits gebruiken
Foto: © Photonews

De Rode Duivels kunnen op dit moment wel een scorende spits gebruiken. Romelu Lukaku zoekt bij Napoli naar zijn beste vorm en sukkelt bij zijn uitleenbeurt in Turkije, terwijl Loïs Openda geblesseerd aan de kant staat. Vanuit Italië kwam er dan ook een opvallend signaal voor bondscoach Mark van Bommel: Samuel Mbangula maakte indruk met een hattrick tegen AC Milan.

De 22-jarige Belg bezorgde Bologna een knappe 2-4-zege op San Siro. Het waren zijn eerste doelpunten van het seizoen, maar meteen drie belangrijke treffers. Bovendien deed hij dat bij zijn eerste basisplaats.

Mbangula zet zichzelf opnieuw in de kijker

Mbangula is momenteel een vaste waarde bij de Belgische beloften. Onder voormalig bondscoach Domenico Tedesco werd hij één keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Met zijn prestatie tegen Milan geeft hij Van Bommel alvast stof tot nadenken, zeker nu de opties in de aanval niet bepaald overvloedig zijn.

De aanvaller speelt doorgaans op de flank, maar bewees tegen Milan dat hij ook voor doel bijzonder efficiënt kan zijn. Een hattrick op bezoek bij een topclub is een visitekaartje dat moeilijk te negeren valt. Of hij ook op het hoogste internationale niveau een rol kan spelen, is nog een andere vraag.

Rode Duivels zoeken extra doelpunten

De situatie voorin maakt de prestatie extra interessant. Lukaku heeft nog niet de vorm gevonden waarop België hoopt, terwijl Openda door blessureleed niet beschikbaar is. Met Mbangula dient zich mogelijk een extra optie aan, al is hij geen klassieke centrumspits.

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Arthur Theate kende geen fijne avond in Milaan. De verdediger ging in het openingskwartier in de fout bij de gelijkmaker van Bologna en speelde de bal zomaar in de voeten van doelpuntenmaker Alphadjo Cisse. Die misser bleef zonder grote gevolgen, dankzij de doelpunten van zijn landgenoot aan de overkant.

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