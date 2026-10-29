Analisten maken Anderlecht helemaal af: “Spelers uit een zak vol namen?”

RSC Anderlecht? Terug naar af na de 4-0 nederlaag op bezoek bij KAA Gent. Het was pijnlijk om te zien hoe ze onderuit gingen in Gent, al deden ze wel hun best en had het anders kunnen lopen. De analisten zijn dan ook bijzonder duidelijk in hun analyses.

Filip Joos bond de kat de bel aan in 90 Minutes: “Na elf minuten dacht ik echt: Anderlecht speelt sterk. KAA Gent deed niets, maar als je daarover nadien terugdenkt was dat misschien allemaal de bedoeling. Anderlecht had twee grote kansen in die elf minuten, maar Gent … ze lokten Anderlecht bijna uit de tent zou je zeggen.”

“Biancone en Pétrot? Die kunnen niet om met ruimte in hun rug, maar dat is geen schande – ook Virgil van Dijk heeft het daar moeilijk mee bijvoorbeeld. Maar Gent profiteerde daar wel van. Na de wedstrijd had ik het gevoel dat ik een match zag tussen een ploeg die perfect weet wat ze is en wat ze kan en wat ze wil (KAA Gent) tegen een ploeg die nog niet weet wat ze is en zeker niet weet wat ze kan en waarvan de spelers nog niet weten wat ze willen (Anderlecht).”

Namen uit een zak vol spelers halen?

“Er zit talent in, dat is zeker. En ze kunnen voetballen. Maar wat doen ze bij Anderlecht? Halen ze 10 namen uit een zak met twintig spelers? Ze hebben er gewoon te veel. Er zijn toch heel vreemde dingen bezig bij Anderlecht?”, was Filip Joos wel heel streng in zijn analyse over paars-wit.

Anderlecht-supporter (en Hasselt-eigenaar) Sam Kerkhofs ziet een kern van 33 spelers ook met lede ogen aan: “De coach heeft zijn kern groter gemaakt. Stroeykens werd bij het afval gezet door de Technisch Directeur Sibierski, Bertaccini in mindere mate ook. Die zijn er nu terug bij.”

Analisten zijn ferm over RSC Anderlecht

Steven Defour pikte meteen in: “Alles is nog zoekende bij Anderlecht en dan gaan die ballen er niet in.” Waarop Tuur Dierckx meteen opmerkte: “Het interview van Biancone achteraf was toch alles zeggend over hoe het gaat bij Anderlecht? Ik heb het gevoel dat alles terug weg was na een hoopgevende wedstrijd in Europa. Het is drie dagen later en alles is precies weg.”





“Ze moeten hoog durven spelen, maar je mag uw man niet zomaar laten lopen”, aldus Frank Boeckx dan weer in de HLN Voetbalpodcast. “Met twee passes stond er iemand op het penaltypunt alleen. De organisatie was er soms helemaal niet en dat mag niet tegen de leider in de competitie. De basis is een goede verdediging en die was er niet tegen KAA Gent.”