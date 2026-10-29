Antwerp wil weer structureel meedoen om prijzen en plakt daar termijn op

Royal Antwerp FC heeft een belangrijke stap gezet in het nieuwe hoofdstuk op de Bosuil. De nieuwe Raad van Bestuur is officieel samengesteld en kwam zaterdag voor het eerst bijeen. Tijdens die vergadering werd unaniem groen licht gegeven voor de strategie die de club de komende jaren moet volgen. Antwerp wil opnieuw structureel tot de Belgische top behoren.

Tegelijk kiest de club nadrukkelijk voor een geleidelijke aanpak. Sportieve ambitie moet hand in hand gaan met financiële duurzaamheid. Voorzitter Jacques Vandermeiren kreeg voor de zomer de opdracht om tegen eind oktober een nieuwe bestuursploeg samen te stellen. De voormalige CEO van Port of Antwerp-Bruges heeft die oefening nu afgerond.

De nieuwe raad moet de sportieve en zakelijke plannen van de club mee bewaken. Daarbij wordt voortgebouwd op de strategie die de voorbije maanden werd uitgewerkt voor de nieuwe aandeelhouders Wouter Vandenhaute en een consortium van Antwerpse ondernemers.

Binnen drie jaar structurele topclub

CEO Sven Jaecques maakt op de clubwebsite duidelijk dat de ambities niet verdwenen zijn. “Iedereen binnen RAFC werkt eraan mee om geleidelijk, maar wel binnen de drie jaar, uitdagende sportieve resultaten te halen als een structurele topclub”, zegt hij.

Volgens Jaecques vormt het vertrouwen van de nieuwe bestuurders een belangrijke garantie voor de toekomst. De Raad van Bestuur bestaat naast Vandermeiren uit vier vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Wouter Vandenhaute en Sven Jaecques krijgen het gezelschap van Eddy Verbrugge en Sven Van Loon.

Daarnaast werden met Eva Faict en Kande Kazadi ook twee onafhankelijke bestuurders aangesteld. Antwerp wil zo verschillende soorten expertise samenbrengen binnen één bestuursploeg.





Financiële duurzaamheid als fundament

De club benadrukt dat continuïteit en vernieuwing hand in hand moeten gaan. Jaecques blijft als CEO verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het nieuwe bestuur moet vooral de langere termijn bewaken. Antwerp wil uitgroeien tot een gezonde en commercieel sterke onderneming die financieel duurzaam kan werken.

Dat moet vervolgens de basis vormen voor sportieve stabiliteit. De club wil verder investeren in omkadering, talentontwikkeling en de eigen academie. Antwerp wil zo vermijden dat sportieve ambities los komen te staan van de financiële realiteit.

De eerste bestuursvergadering vond zaterdag plaats voor de wedstrijd tegen Sporting Charleroi. De volledige raad woonde daarna ook de 3-0-overwinning bij. Jaecques bedankte tot slot ook de supporters voor hun geduld en steun. “De basis van Royal Antwerp FC is goed: onze academie, onze mensen, ons stadion, de trouwe achterban…” Vanuit die basis wil Antwerp nu stap voor stap opnieuw bouwen aan duurzame sportieve successen.