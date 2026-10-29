Beerschot-coach Messoudi doet duidelijk oproep: "Mijn spelers verdienen dat"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Beerschot-coach Messoudi doet duidelijk oproep: "Mijn spelers verdienen dat"
Foto: © photonews

Beerschot trekt zaterdag met vertrouwen richting de wedstrijd tegen Francs Borains. Coach Mo Messoudi beschikt over een bijna volledig fitte kern en ziet vooral veel bereidheid binnen zijn groep, ook bij spelers die niet altijd aan de aftrap staan.

Volgens de Beerschot-trainer is dat belangrijk, zeker omdat de club financieel niet tot de grootste spelers in de Challenger Pro League behoort. “Op budgettair vlak staan we niet aan de top”, geeft Messoudi toe.

Bij Het Laatste Nieuws benadrukt hij tegelijk dat Beerschot op andere vlakken wel sterk staat. “We hebben het geluk dat, uitgezonderd Jelle Vossen, zowat iedereen fit is. We beschikken over een goede groep met ervaren krachten die graag voor Beerschot uitkomen.”

Messoudi is ook tevreden over de houding van zijn bankzitters. “Ook wie op de bank begint, doet altijd zijn job als hij mag invallen.” Volgens hem helpt het dat de technische staf duidelijk communiceert en spelers telkens uitlegt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Messoudi wil opnieuw vurige sfeer op het Kiel

Voor zaterdag hoopt de coach bovendien opnieuw op een vurige sfeer in het stadion. Hij verwijst daarbij naar de recente wedstrijd tegen Anderlecht. “De sfeer van tegen Anderlecht mag zeker opnieuw gecreëerd worden. Mijn spelers verdienen dat. Als we het moeilijk hebben, kunnen de supporters dat laatste extra duwtje geven.”


Dat extra duwtje kan nodig zijn, want Messoudi verwacht geen eenvoudige opdracht. Hij wijst onder meer op Kéres Masangu, ex-Patro Eisden, en op de ervaring van Dieumerci Ndongala en Dorian Dessoleil. Ook Maxime Bastian baart hem zorgen. “Hij speelt dit seizoen aanvallender en scoorde al vijf keer.” Voor Beerschot is de boodschap dan ook duidelijk: vertrouwen mag er zijn, maar onderschatting absoluut niet.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg K Beerschot VA - Francs Borains live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (31/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
Francs Borains
Mohamed Messoudi

Meer nieuws

Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno"

Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno"

21:20
Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld"

Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld"

21:00
Wat deden De Cuyper, Doku, Fofana, Meunier, Lavia, Penders & co in League Cup?

Wat deden De Cuyper, Doku, Fofana, Meunier, Lavia, Penders & co in League Cup?

20:40
LIVE SPEELDAG 10: Dimitri Lavalée vecht tegen zichzelf Interview

LIVE SPEELDAG 10: Dimitri Lavalée vecht tegen zichzelf

20:30
De trainersbarometer van de JPL: wie moet vrezen voor zijn job?

De trainersbarometer van de JPL: wie moet vrezen voor zijn job?

20:20
Analisten maken Anderlecht helemaal af: “Spelers uit een zak vol namen?”

Analisten maken Anderlecht helemaal af: “Spelers uit een zak vol namen?”

20:00
Gouden Brugs duo in de kijker, maar ook Antwerp, Beveren, Gent, Lommel en Leuven mogen vieren

Gouden Brugs duo in de kijker, maar ook Antwerp, Beveren, Gent, Lommel en Leuven mogen vieren

19:40
📷 Iets voor de Anderlecht-fans? Jan Mulder veilt twee iconische shirts en heeft bizarre reden

📷 Iets voor de Anderlecht-fans? Jan Mulder veilt twee iconische shirts en heeft bizarre reden

19:20
🎥 Ploegmaats van Club Brugge zijn nog maar net binnen en dan doet Vermant dit

🎥 Ploegmaats van Club Brugge zijn nog maar net binnen en dan doet Vermant dit

19:00
Live. Transfernieuws 29/10: nieuwe job voor Taquin op komst?

Live. Transfernieuws 29/10: nieuwe job voor Taquin op komst?

18:50
Hij staat zaterdag tegenover Standard en spaart zijn ex-club niet: “Ik zou niet opnieuw getekend hebben”

Hij staat zaterdag tegenover Standard en spaart zijn ex-club niet: “Ik zou niet opnieuw getekend hebben”

18:40
Goed nieuw voor Diego Moreira bij AC Milan

Goed nieuw voor Diego Moreira bij AC Milan

18:20
Nadat Leko "een ander Club" wil zien: Club Brugge maakt selectie bekend voor Zulte Waregem

Nadat Leko "een ander Club" wil zien: Club Brugge maakt selectie bekend voor Zulte Waregem

17:35
Standard mét of zonder Matthieu Epolo tegen Kortrijk? Vincent Euvrard komt met meer nieuws Interview

Standard mét of zonder Matthieu Epolo tegen Kortrijk? Vincent Euvrard komt met meer nieuws

17:20
6
Ivan Leko trekt aan de alarmbel: "Ik wil een ander Club Brugge zien"

Ivan Leko trekt aan de alarmbel: "Ik wil een ander Club Brugge zien"

17:00
2
Vincent Euvrard maakt opvallende vergelijking en waarschuwt Vincent Kompany

Vincent Euvrard maakt opvallende vergelijking en waarschuwt Vincent Kompany

16:40
Ferme klap voor Westerlo: basisspeler is zeker drie maanden out

Ferme klap voor Westerlo: basisspeler is zeker drie maanden out

16:38
Opnieuw zorgen voor Belg Cyril Ngonge: trainer komt met opvallende bekentenis

Opnieuw zorgen voor Belg Cyril Ngonge: trainer komt met opvallende bekentenis

16:20
Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing"

Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing"

16:00
3
Vier nederlagen op rij en nu dit: Standard verrast supporters met bijzondere actie

Vier nederlagen op rij en nu dit: Standard verrast supporters met bijzondere actie

15:40
Zorgwekkende taferelen in Belgische kleedkamers: "Kan niet meer zonder, zelfs nu zijn tandvlees wegrot"

Zorgwekkende taferelen in Belgische kleedkamers: "Kan niet meer zonder, zelfs nu zijn tandvlees wegrot"

15:20
Jarenlange lijdensweg van Roméo Lavia krijgt eindelijk een bijzonder vervolg

Jarenlange lijdensweg van Roméo Lavia krijgt eindelijk een bijzonder vervolg

15:00
Malick Fofana heeft lang moeten wachten, maar krijgt eindelijk waar hij op hoopte

Malick Fofana heeft lang moeten wachten, maar krijgt eindelijk waar hij op hoopte

14:40
Opvallende afwezigheid van Godts bij PSG heeft bijzondere reden

Opvallende afwezigheid van Godts bij PSG heeft bijzondere reden

14:20
Belgische sensatie in Milaan: Mbangula schrijft geschiedenis en reageert zichtbaar geëmotioneerd

Belgische sensatie in Milaan: Mbangula schrijft geschiedenis en reageert zichtbaar geëmotioneerd

14:03
KRC Genk staat voor opvallende miljoenentransfer: Anderlecht kent speler maar al te goed

KRC Genk staat voor opvallende miljoenentransfer: Anderlecht kent speler maar al te goed

13:40
Na acht weken aan de kant komt Arbnor Muja met opvallende bekentenis

Na acht weken aan de kant komt Arbnor Muja met opvallende bekentenis

13:20
Juventus zal zich stilaan in de haren krabben: Samuel Mbangula zorgt voor ongeloof in Italië

Juventus zal zich stilaan in de haren krabben: Samuel Mbangula zorgt voor ongeloof in Italië

12:50
Burgemeester De fauw schept duidelijkheid over volgende stap voor stadion van Club Brugge

Burgemeester De fauw schept duidelijkheid over volgende stap voor stadion van Club Brugge

12:00
1
Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

11:40
Derde keer in 16 maanden... RWDM Brussels gaat alweer van naam veranderen: dit wordt het

Derde keer in 16 maanden... RWDM Brussels gaat alweer van naam veranderen: dit wordt het

11:20
België haalt jonge PSV-binationaal binnen: "Polen verliest een enorm talent"

België haalt jonge PSV-binationaal binnen: "Polen verliest een enorm talent"

11:20
Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

11:00
Michiel Jonckheere heeft straffe uitspraak na ontslag: "Met mij was dat niet gebeurd"

Michiel Jonckheere heeft straffe uitspraak na ontslag: "Met mij was dat niet gebeurd"

10:40
1
Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

10:20
11
Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht

Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht

10:00
14

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
KAA Gent KAA Gent 30/10 Lierse SK Lierse SK
Seraing Seraing 30/10 Luik FC Luik FC
K Beerschot VA K Beerschot VA 31/10 Francs Borains Francs Borains
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 31/10 KSC Lokeren KSC Lokeren
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 31/10 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/11 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 01/11 Virton Virton

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!” FCB vo altijd FCB vo altijd over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 22-jarige Belg doet Van Bommel dromen met hattrick: Rode Duivels kunnen wel een extra spits gebruiken André Coenen André Coenen over Standard mét of zonder Matthieu Epolo tegen Kortrijk? Vincent Euvrard komt met meer nieuws Swakke25 Swakke25 over Ivan Leko trekt aan de alarmbel: "Ik wil een ander Club Brugge zien" Dirk1897 Dirk1897 over Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen FC BRUGES FC BRUGES over Burgemeester De fauw schept duidelijkheid over volgende stap voor stadion van Club Brugge creve creve over Club Brugge krijgt waarschuwing van Ruud Vormer voor duel met PSV i-Mac i-Mac over Cercle Brugge hakt knoop door over Lars Friis, en voert opvallende wijziging door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved