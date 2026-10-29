Beerschot-coach Messoudi doet duidelijk oproep: "Mijn spelers verdienen dat"

Beerschot trekt zaterdag met vertrouwen richting de wedstrijd tegen Francs Borains. Coach Mo Messoudi beschikt over een bijna volledig fitte kern en ziet vooral veel bereidheid binnen zijn groep, ook bij spelers die niet altijd aan de aftrap staan.

Volgens de Beerschot-trainer is dat belangrijk, zeker omdat de club financieel niet tot de grootste spelers in de Challenger Pro League behoort. “Op budgettair vlak staan we niet aan de top”, geeft Messoudi toe.

Bij Het Laatste Nieuws benadrukt hij tegelijk dat Beerschot op andere vlakken wel sterk staat. “We hebben het geluk dat, uitgezonderd Jelle Vossen, zowat iedereen fit is. We beschikken over een goede groep met ervaren krachten die graag voor Beerschot uitkomen.”

Messoudi is ook tevreden over de houding van zijn bankzitters. “Ook wie op de bank begint, doet altijd zijn job als hij mag invallen.” Volgens hem helpt het dat de technische staf duidelijk communiceert en spelers telkens uitlegt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.

Messoudi wil opnieuw vurige sfeer op het Kiel

Voor zaterdag hoopt de coach bovendien opnieuw op een vurige sfeer in het stadion. Hij verwijst daarbij naar de recente wedstrijd tegen Anderlecht. “De sfeer van tegen Anderlecht mag zeker opnieuw gecreëerd worden. Mijn spelers verdienen dat. Als we het moeilijk hebben, kunnen de supporters dat laatste extra duwtje geven.”



Dat extra duwtje kan nodig zijn, want Messoudi verwacht geen eenvoudige opdracht. Hij wijst onder meer op Kéres Masangu, ex-Patro Eisden, en op de ervaring van Dieumerci Ndongala en Dorian Dessoleil. Ook Maxime Bastian baart hem zorgen. “Hij speelt dit seizoen aanvallender en scoorde al vijf keer.” Voor Beerschot is de boodschap dan ook duidelijk: vertrouwen mag er zijn, maar onderschatting absoluut niet.