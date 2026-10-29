België haalt jonge PSV-binationaal binnen: "Polen verliest een enorm talent"
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Essam Abdelhamid, een 15-jarige Antwerpenaar, zal vanaf de volgende interlandbreak niet langer Polen maar België vertegenwoordigen. De defensieve middenvelder van PSV Eindhoven kreeg in Polen racistische reacties over zich heen en koos uiteindelijk voor de Belgische aanpak.
De strijd om jonge spelers met meerdere nationaliteiten blijft volop woeden. Ditmaal trekt België aan het langste eind: Essam Abdelhamid (15) sluit in november aan bij de Belgische U16.
Abdelhamid werd geboren in Antwerpen en speelt in de jeugdopleiding van PSV Eindhoven. Sinds de start van dit seizoen komt de defensieve middenvelder er uit voor de U17. Hij kan drie landen vertegenwoordigen: België, Polen en Egypte.
Racistische reacties in Polen
Tot dusver droeg de jonge speler het shirt van Polen, het geboorteland van zijn moeder. Daar kreeg hij echter racistische opmerkingen te verwerken vanwege zijn huidskleur. Zo werd hem onder meer verteld dat hij het niet verdiende om voor Polen uit te komen.
België roept hem op voor de U16
Volgens de Poolse journalist Kamil Pawelczyk heeft Abdelhamid definitief gekozen om Polen achter zich te laten. België speelde daar volgens hem alert op in en wist de PSV-middenvelder te overtuigen.
Pawelczyk stelt ook dat Abdelhamid in Egypte als een van de grootste talenten van zijn generatie wordt beschouwd. Mensen uit zijn entourage zouden dan ook duidelijk zijn geweest: "Polen heeft definitief een enorm talent verloren."
🚨 Wszyscy ci, którzy hejtowali Essama Abdelhamida za to, że ma inny kolor skóry i nie powinien grać dla Polski (wówczas reprezentacji U-16), chyba właśnie postawili na swoim. Chłopak na ten moment zrezygnował z gry dla Polski i otrzymał powołanie na listopadowe mecze reprezentacji Belgii U-16, w których weźmie udział. Wszystko ma być pokłosiem ogromnego hejtu, jaki spadł na chłopaka, a sytuację wykorzystała reprezentacja Belgii, która postanowiła go powołać. Essam jest uznawany za wielki talent, który na co dzień gra na pozycji defensywnego pomocnika. Obecnie występuje w młodzieżowych zespołach PSV Eindhoven. Co ciekawe, Essam nadal może reprezentować trzy kraje, ponieważ posiada trzy paszporty: egipski, polski i belgijski. W Egipcie jest uznawany za jeden z największych talentów swojego pokolenia. Ze środowiska Essama usłyszałem: 🗣️ „Straciliśmy wielki talent i on już nie pojedzie na reprezentację Polski. Ja jestem tego pewny (...)”. No cóż. Szkoda.— Kamil Pawelczyk - Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) October 28, 2026
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