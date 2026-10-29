België haalt jonge PSV-binationaal binnen: "Polen verliest een enorm talent"

Essam Abdelhamid, een 15-jarige Antwerpenaar, zal vanaf de volgende interlandbreak niet langer Polen maar België vertegenwoordigen. De defensieve middenvelder van PSV Eindhoven kreeg in Polen racistische reacties over zich heen en koos uiteindelijk voor de Belgische aanpak.

De strijd om jonge spelers met meerdere nationaliteiten blijft volop woeden. Ditmaal trekt België aan het langste eind: Essam Abdelhamid (15) sluit in november aan bij de Belgische U16.

Abdelhamid werd geboren in Antwerpen en speelt in de jeugdopleiding van PSV Eindhoven. Sinds de start van dit seizoen komt de defensieve middenvelder er uit voor de U17. Hij kan drie landen vertegenwoordigen: België, Polen en Egypte.

Racistische reacties in Polen

Tot dusver droeg de jonge speler het shirt van Polen, het geboorteland van zijn moeder. Daar kreeg hij echter racistische opmerkingen te verwerken vanwege zijn huidskleur. Zo werd hem onder meer verteld dat hij het niet verdiende om voor Polen uit te komen.

België roept hem op voor de U16

Volgens de Poolse journalist Kamil Pawelczyk heeft Abdelhamid definitief gekozen om Polen achter zich te laten. België speelde daar volgens hem alert op in en wist de PSV-middenvelder te overtuigen.

Pawelczyk stelt ook dat Abdelhamid in Egypte als een van de grootste talenten van zijn generatie wordt beschouwd. Mensen uit zijn entourage zouden dan ook duidelijk zijn geweest: "Polen heeft definitief een enorm talent verloren."



