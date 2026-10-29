Belgische sensatie in Milaan: Mbangula schrijft geschiedenis en reageert zichtbaar geëmotioneerd

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Belgische sensatie in Milaan: Mbangula schrijft geschiedenis en reageert zichtbaar geëmotioneerd
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Samuel Mbangula zal zijn avond op San Siro niet snel vergeten. De Rode Duivel was woensdag met drie doelpunten de grote man bij Bologna in de spectaculaire 2-4-zege tegen AC Milan. Achteraf kon hij zijn geluk nauwelijks verbergen.

Voor Mbangula was het bovendien zijn eerste basisplaats onder trainer Raffaele Palladino. Voor de wedstrijd had hij amper veertien minuten gemaakt voor Bologna, maar tegen Milan kreeg hij plots zijn kans. Die greep hij met beide handen: al na acht minuten opende hij de score en na de rust sloeg hij nog twee keer toe.

Op de officiële clubwebsite van Bologna reageerde Mbangula bijzonder emotioneel. “Ik ben ongelooflijk blij. Dit is de mooiste avond van mijn leven”, klonk het. “Het is mijn eerste hattrick en ik hoop dat het niet mijn laatste is.”

Dat die drie goals uitgerekend in San Siro vielen, maakte het voor hem nog specialer. “Het is een fantastische overwinning. Dat we dit hier doen, geeft er nog extra waarde aan, want dit is een heel moeilijk stadion om in te spelen.”

Vertrouwen van Palladino

Mbangula wees na afloop ook naar Palladino. De Italiaanse coach gaf hem eindelijk zijn kans en kreeg daar meteen bijzonder veel voor terug. “Hij geeft ons vertrouwen. Bij hem weten we dat iedereen zijn kans kan krijgen.”

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Toch wilde de Belgische aanvaller zijn individuele prestatie niet boven de ploeg plaatsen. “Onze kracht is de groep en dat hebben we vandaag laten zien. We zijn blijven doorgaan en hebben nooit opgegeven.” Ook Palladino prees na afloop niet alleen de drie goals, maar vooral de werklust van Mbangula, die in de slotfase zelfs mee terugzakte om defensief werk op te knappen.

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