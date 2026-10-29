Burgemeester De fauw schept duidelijkheid over volgende stap voor stadion van Club Brugge

De eerste voorbereidende werken voor het nieuwe stadion van Club Brugge zijn al gestart, maar voor de volgende fase moet blauw-zwart nog één belangrijke stap zetten. De club beschikt sinds juli over een uitvoerbare vergunning, maar de definitieve erfpachtovereenkomst met Stad Brugge is nog niet afgerond. Burgemeester Dirk De fauw verwacht dat het dossier in november aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De overeenkomst bepaalt onder meer hoelang Club Brugge de gronden in erfpacht krijgt, welke financiële voorwaarden gelden en welke verplichtingen beide partijen hebben. Ook de aanleg en het onderhoud van de omgeving rond het stadion moeten geregeld worden. Aanvankelijk was het de bedoeling om het dossier al in oktober aan de gemeenteraad voor te leggen, maar dat is met een maand uitgesteld.

Stad Brugge werkt laatste details af

Volgens De fauw hoeft Club Brugge zich door die vertraging geen zorgen te maken over de planning. “Onze administratie legt, samen met Club Brugge, de laatste hand aan de overeenkomst. Er moeten nog enkele details worden uitgewerkt”, klinkt het bij de burgemeester in HLN. Hij verwacht dat de gemeenteraad zich in november over het dossier kan buigen.

De effectieve bouwwerken stonden sowieso niet meer voor dit jaar gepland. Club Brugge schoof de start daarvan eerder al op naar begin 2027. De lopende onderzoeken op de site kunnen ondertussen doorgaan en passen binnen de verdere voorbereiding van het stadionproject.

Vertrek van Cercle is symbolisch moment

Ook het vertrek van Cercle Brugge van de trainingsvelden op de site is belangrijk voor de plannen van blauw-zwart. Daardoor krijgt Club Brugge voor het eerst de volledige controle over het terrein waarop het nieuwe stadion moet komen. Dat vormt een nieuwe stap in de voorbereiding van het project, al blijft de definitieve erfpachtovereenkomst voorlopig het ontbrekende puzzelstuk.

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De komende maand wordt dus belangrijk voor het stadiondossier. Als de gemeenteraad de overeenkomst in november behandelt, kan Club Brugge verder werken richting de geplande start van de bouwwerken begin 2027.