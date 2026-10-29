Club Brugge krijgt waarschuwing van Ruud Vormer voor duel met PSV

Ruud Vormer kijkt met vertrouwen naar de Europese campagne van Club Brugge. De voormalige kapitein van Blauw-Zwart is onder de indruk van de 6 op 9 in de Champions League, maar weet dat de volgende opdracht tegen PSV bijzonder lastig wordt. “Nu moeten ze gewoon doorknallen”, stelt hij in Krant van West-Vlaanderen.

Vormer zag hoe Club met overwinningen tegen onder meer Lens en een stunt op bezoek bij AC Milan een uitstekende uitgangspositie veroverde. Vooral de efficiëntie valt hem op. “Akkoord, in Milaan hadden ze wat meeval, maar 6 op 9 haal je niet zomaar.” Ook doelman Yann Sommer krijgt lof: “Zo’n keeper is superbelangrijk.”

Vormer waarschuwt voor de aanvallende kwaliteiten van PSV

Toch ziet Vormer ook een gevaar voor de ploeg van Ivan Leko. “Vooral als Club achterin veel ruimte weggeeft, daar kan PSV Club pijn doen.” De Nederlander schat de tegenstander hoog in en is bovendien fan van coach Peter Bosz. “Hoe hij zijn ploeg laat voetballen en hoe hij daarover praat, ik kan daar echt van genieten. Een goudeerlijke man die altijd zegt hoe het zit.”

Over de onderlinge kwaliteit wil Vormer geen harde uitspraak doen. “Of ze meer kwaliteit hebben dan Club kan ik niet zeggen, maar ze hebben wel hele goeie spelers hoor, Club zal echt ready moeten zijn.”

Vormer voorspelt voldoende punten voor Club

Ook over de verdere Champions League-campagne is Vormer optimistisch. Met nog wedstrijden tegen Liverpool en Bodø/Glimt thuis en verplaatsingen naar Napoli en Stuttgart gelooft hij dat Club de punten voor de volgende ronde kan verzamelen. “Die 10 of 11 punten pakken ze zeker.”



Een plaats in de top acht wordt volgens Vormer een moeilijker verhaal. “Voor een plaatsje binnen de eerste acht zal echt álles moeten meezitten, maar in voetbal kán alles, hé.” Vooral in eigen huis ziet hij mogelijkheden. “In Jan Breydel kan het altijd spoken, dat hebben we allemaal meegemaakt.”