Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!”

Bart Verhaeghe heeft zich in het tv-programma De Afspraak uitgesproken tegen nieuwe belastingen voor ondernemers en grote vermogens. De voorzitter van Club Brugge vindt dat de belastingdruk in België al bijzonder hoog ligt en waarschuwt dat extra lasten de welvaart kunnen aantasten. Zijn uitspraken komen op een moment waarop de federale regering zoekt naar middelen om de begroting op orde te krijgen.

Een van de grote discussiepunten daarbij is de vraag of de sterkste schouders meer moeten bijdragen. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil 1,5 miljard euro extra ophalen bij grote vermogens en de hoogste inkomens. Daarmee wil hij onder meer vermijden dat besparingen in de zorg en bij gepensioneerden terechtkomen.

Verhaeghe vreest dat ondernemers worden ontmoedigd

Verhaeghe verzet zich tegen die aanpak. Volgens de ondernemer worden mensen die risico nemen en bedrijven uitbouwen al zwaar belast. “De sterkste schouders zijn in ons land al het meest belast van de wereld”, stelde hij. “Ze betalen al de meeste lasten. Ga je ze dan helemaal degouteren?”

Hij waarschuwde ook voor wat hij als stigmatisering van ondernemers beschouwt. “Ga je de kachel die het meeste warmte geeft in het huis helemaal uitdoven door ook die mensen nog meer te stigmatiseren en nog meer te belasten, met een zwembadverhaal, of weet ik wat veel?”, vroeg hij zich af.

Verhaeghe benadrukte dat hij zelf naar eigen zeggen jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan belastingen betaalt. “Ik draag heel veel bij”, zei hij. Zijn boodschap aan de beleidsmakers was dan ook duidelijk: “Ik vraag alstublieft: geen nieuwe belastingen, geen nieuwe lasten. We zijn de kampioen van de wereld. Stop ermee.”

Volgens Verhaeghe moet de overheid efficiënter werken

De Club Brugge-voorzitter ziet de oplossing niet in een hogere belastingdruk, maar pleit ervoor dat de overheid haar middelen efficiënter inzet. Daarbij haalde hij ook de sociale zekerheid aan. Volgens hem zijn er mensen die onterecht van het systeem profiteren, terwijl anderen die echt hulp nodig hebben onvoldoende worden ondersteund.



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“De échte zieken, en dat vind ik zo onrechtvaardig, hebben tegelijk veel te weinig. Naar de échte sukkelaars kijkt deze samenleving veel te weinig om”, klonk het. Hij vindt dat er meer aandacht moet gaan naar mensen die daadwerkelijk steun nodig hebben.