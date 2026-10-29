De trainersbarometer van de JPL: wie moet vrezen voor zijn job?

De Jupiler Pro League is ondertussen toch alweer negen speeldagen ver. En toch wordt hier en daar toch al gewag gemaakt van een paar ploegen waar toch heel wat aan het gebeuren is. Mogelijk dat er de komende weken zelfs al gesproken zal worden over een aantal nakende trainerswissels. Dat kan natuurlijk enkel of toch vooral in België.

Negen speeldagen ver en er wordt hier en daar al gesproken over het mogelijk vervangen van een aantal trainers. "Wordt Fred Vanderbiest de eerste coach die baan moet ruimen in de competitie? De kans bestaat", aldus Stijn Stijnen in Ongefilterd een maand of twee geleden.

Het werd uiteindelijk Michiel Jonckheere bij KV Kortrijk - terwijl Vanderbiest nog steeds op post is bij KV Mechelen. Het mogelijke voordeel voor bepaalde coaches is dat er dit seizoen 34 speeldagen zijn en er dus nog wat meer kan worden rechtgezet, zeker onderaan het klassement, ondanks een slechte of mindere start van zus of gene ploeg.

Tweede interlandbreak in november als stijlbreuk?

Een interlandbreak is een periode waarin het vaakst coaches worden ontslagen doorheen de tijd. Ondertussen is er toch al heel wat geschreven over een paar ploegen en dus is het tijd om toch al eens een tweede trainersbarometer op te stellen en die om de X aantal weken onder de microscoop te leggen. Want er lijkt opnieuw veel te kunnen gebeuren.

VEILIG OF ZEER VEILIG: Issame Charaï, Rik De Mil, Mario Kohnen, Ivan Leko, David Hubert, Lee Johnson, Tim Bakens

Het merendeel van de coaches mogen op dit moment nog op beide oren slapen. In sommige gevallen omdat hun ploeg beter presteert dan verwacht, in andere gevallen omdat de nieuwe coach nog zo nieuw is dat er nog geen spanningen konden ontstaan.

Bij alle ploegen telt natuurlijk hetzelfde: een paar slechte weken en de wereld kan er meteen anders uitzien. Voor deze ploegen is alles onder controle. Rik De Mil en Mario Kohnen overpresteren bij hun team, terwijl ook David Hubert en Issame Charaï niets hebben om voor te vrezen. Die laatste is zelfs een reeksje gestegen.



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VOORLOPIG VEILIG: Michael Beale, Frédéric De Meyer, Daniel Beichler, Timmy Simons, Edward Still, Fred Vanderbiest, Jess Thorup

STVV is na een seizoen met heel veel hoogtepunten nu een beetje op zoek naar zichzelf, al kwam de Europese overwinning wel op het juiste moment. En dus blijft De Meyer toch het vertrouwen genieten. Zulte Waregem heeft ook al een paar keer na elkaar verloren, maar daar is de seizoensstart wel goed geweest - net als het voetbal.

Ook bij KV Kortrijk, OH Leuven en La Louvière werden nog geen grootse prestaties neergezet. En dus duurt het bij deze ploegen toch maar best geen vier extra weken meer. Met pakweg een extra nederlaag de interlandbreak in trekken zou voor al deze teams toch de paniek kunnen doen toenemen binnen de bestuurskamers. Al ligt het soms toch ook wat aan geluk of bepaalde momenten hier en daar.

TOCH MAAR OPLETTEN OF OP DE WIP: Lars Friis, Vincent Euvrard, Vitor Bruno, Marvin Compper

Bij KRC Genk en bij KV Mechelen hadden ze zich van het nieuwe seizoen vermoedelijk toch wat meer voorgesteld. Ondertussen is bij beide ploegen de rust enigszins teruggekeerd, al moet het wel nog beter de komende maanden.

Ondertussen zijn er andere ploegen waar er zorgen. Cercle Brugge krijgt zichzelf maar niet op de rails onder Lars Friis, terwijl in Franstalig België al gedacht wordt aan een mogelijk ontslag van Vincent Euvrard - al denken we niet dat Marc Wilmots daar (snel) zal op ingaan. Marvin Compper won de match die hij moest winnen, Vitor Bruno blijft puzzelen bij Anderlecht en moet ook stilaan gaan opletten.