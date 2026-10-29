Derde keer in 16 maanden... RWDM Brussels gaat alweer van naam veranderen: dit wordt het

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Derde keer in 16 maanden... RWDM Brussels gaat alweer van naam veranderen: dit wordt het
Foto: © photonews
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De naam "RWDM Brussels" verdwijnt binnenkort alweer. COO Bernard Stas bevestigt dat de club bij de Belgische voetbalbond een procedure heeft lopen om opnieuw gewoon als "RWDM" door het leven te gaan.

Onder impuls van voormalig Amerikaanse eigenaar John Textor veranderde RWDM op 1 juli 2025 zijn naam in "Daring Brussels". Die beslissing stuitte op heel wat verzet bij de supporters uit Molenbeek, die de vier vertrouwde letters uit de officiële clubnaam zagen verdwijnen. Lang hield die situatie dan ook niet stand.

Na vier weken van protest, persberichten en petities koos Textor voor een compromis: "RWDM Brussels". Dat is voorlopig nog steeds de officiële naam van de club.

In de dagelijkse communicatie gebruikt de ploeg uit het Edmond Machtensstadion die volledige benaming echter nauwelijks. Op de officiële kanalen spreekt de club simpelweg over "RWDM".

Procedure bij de voetbalbond loopt

Daarom wil de club de naam nu ook administratief opnieuw aanpassen. De aanvraag is al ingediend, vertelde COO Bernard Stas aan het Brusselse medium BRUZZ.

"In augustus hebben we een officiële aanvraag ingediend bij de Bond om onze naam te veranderen, maar de behandeling daarvan duurt minstens drie maanden. De naamswijziging zou dus in november van kracht moeten worden", verklaarde hij.

Derde wijziging in iets meer dan een jaar

Voor RWDM wordt het de derde naamswijziging in iets meer dan een jaar tijd. Als de procedure wordt goedgekeurd, verdwijnt "Brussels" opnieuw uit de officiële clubnaam en keert de vereniging ook op papier terug naar de naam waaronder ze bij supporters en tegenstanders bekendstaat: RWDM.

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