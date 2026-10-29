Goed nieuw voor Diego Moreira bij AC Milan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Goed nieuw voor Diego Moreira bij AC Milan
Foto: © photonews

Na twee gemiste wedstrijden, waaronder de zware nederlaag van AC Milan, staat Diego Moreira voor zijn terugkeer. Dat komt op een ideaal moment, want dit weekend wacht de stadsderby tegen Inter.

Diego Moreira (22) kent een bijzonder sterke start bij AC Milan. De Belg arriveerde voor 50 miljoen euro in Milaan en liet zich meteen gelden: met drie doelpunten in vijf wedstrijden in de Serie A was hij een belangrijke pion. Op de zesde en zevende speeldag speelde hij zelfs beide wedstrijden volledig uit.

Afwezigheid viel samen met moeilijke periode

Daarna kreeg Moreira rust wegens fysieke overbelasting. Daardoor miste hij de verplaatsing naar Udinese, die Milan met 0-2 won, en vervolgens ook het thuisduel tegen Bologna van deze week.

Die wedstrijd draaide uit op een pijnlijke avond voor de Rossoneri. Milan verloor met 2-4 en kreeg drie doelpunten om de oren van een andere Belgische flankspeler: Samuel Mbangula. De vraag dringt zich op of de aanwezigheid van Moreira het resultaat had kunnen beïnvloeden.

Moreira opnieuw op het trainingsveld

Komend weekend wacht AC Milan een absolute topper. Volgens Gazzetta dello Sport is Diego Moreira ditmaal opnieuw inzetbaar. De Rode Duivel heeft de groepstraining hervat.

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Hij is niet de enige speler die terugkeert. Ook Adrien Rabiot en Mario Gila, die eveneens de voorbije twee wedstrijden aan de kant stonden, zouden zaterdag 31 oktober beschikbaar moeten zijn voor de derby della Madonnina.

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