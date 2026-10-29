Gouden Brugs duo in de kijker, maar ook Antwerp, Beveren, Gent, Lommel en Leuven mogen vieren

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Gouden Brugs duo in de kijker, maar ook Antwerp, Beveren, Gent, Lommel en Leuven mogen vieren
Foto: © Photonews
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De Jupiler Pro League zorgde dit weekend andermaal voor heel wat doelpunten, opvallende prestaties en een pak kandidaten voor onze ploeg van de week. Wij gieten het in een overzicht, met KAA Gent en Royal Antwerp bij de winnaars van het weekend en ook lof voor een Brugs duo.

Nozawa haalt het van Roef

In doel hadden we verschillende opties dit weekend. Davy Roef hield de nul voor KAA Gent tegen Anderlecht - inclusief een paar mooie reddingen. En Brughmans hield de drie punten voor Genk dan weer thuis tegen Standard. Op die manier hadden beide doelmannen ook al niet misstaan in ons elftal van de week.

Toch moeten we kiezen voor Taishi Nozawa. De man hield Charleroi meermaals van een doelpunt, waardoor Antwerp eindelijk nog eens een overwinning kon boeken - en de Zebra's gefrusteerd terug naar Henegouwen moesten.

Dé man van Union SG ... en de gewezen man van Union SG

Over naar de defensie dan. Terwijl Christian Burgess geweldige dingen laat zien bij KAA Gent, is zijn 'opvolger' Sylla ook aan geweldige weken en maanden bezig bij Union SG. Steeds meer werd hij zich op erg jonge leeftijd al op tot leider van de defensie aldaar: knap.

Jason Van Duiven van zijn kant scoorde een prachtig laat doelpunt voor Lommel op bezoek bij OH Leuven, terwijl Tiago Araujo met drie assists van héél grote waarde was voor KAA Gent op de linkerflank. Linksback Nolan Gillot speelde dan weer een verdienstelijke wedstrijd op rechts bij La Louvière en hield de nul tegen Zulte Waregem

Deuff de regulator op het middenveld namens Antwerp

Op het middenveld door de hoge backs maar twee spelers. Daarbij konden we niet naast Bahmed Deuff, die de absolute regulator was namens Antwerp. De verdedigende middenvelder is op zijn twintigste al heel volwassen aan het spelen. Siebe Schrijvers was dan weer lange tijd de draaischijf bij OH Leuven, al leverde dat alweer geen drie punten op. De Leuvenaars lieten wel opnieuw mooie dingen zien.

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Tresoldi en Forbs maken indruk voorin

Naast Nicolo Tresoldi kunnen we sowieso niet, terwijl ook Carlos Forbs heel mooie dingen liet zien bij Club Brugge. De Italiaanse Duitsers scoorde een hattrick en mocht daar toch ook Forbs meermaals voor danken: de samenwerking tussen beiden verloopt prima. Bassette scoorde dan weer twee keer voor Mechelen, maar Olatunji deed straffer met twee goals in een invalbeurt van 25 minuten in die wedstrijd.

Onze ploeg van de 9e speeldag

Team van de Week
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Antwerp
Club Brugge
Taishi Brandon Nozawa
Christian Burgess
Tiago Araujo

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