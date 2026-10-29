Hij staat zaterdag tegenover Standard en spaart zijn ex-club niet: “Ik zou niet opnieuw getekend hebben”

Nayel Mehssatou tekende vorige zomer bij Standard, maar hield het na één seizoen alweer voor bekeken. De polyvalente speler keerde terug naar KV Kortrijk en blikt, in aanloop naar zijn terugkeer op Sclessin zaterdag, terug op een ontgoochelende passage bij de Rouches.

De overstap van Nayel Mehssatou (24) naar Standard leek vorige zomer een slimme zet van de Luikenaars. De Chileense international, opgeleid bij RSC Anderlecht en jarenlang een vaste waarde bij KV Kortrijk, kwam transfervrij over. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigde hij toen nog een marktwaarde van 2,2 miljoen euro.

Zijn avontuur op Sclessin draaide echter heel anders uit dan verwacht. Mehssatou zag de trainer die hem naar Luik had gehaald al snel vertrekken. Mircea Rednic maakte plaats voor Vincent Euvrard, en onder die nieuwe coach kwam de verdediger-middenvelder nooit echt in beeld.

Trainerswissel veranderde alles voor Mehssatou

"Toen ik bij Standard tekende, was Mircea Rednic de trainer. Daarna werd hij vervangen door Vincent Euvrard, die me nooit mijn kans heeft gegeven", vertelt Mehssatou bij La Dernière Heure. "Als Rednic was gebleven, zou mijn seizoen er anders hebben uitgezien."

De voormalige speler van Neerpede kreeg volgens hem wel meteen duidelijkheid van Euvrard. "Ik kan hem niet verwijten dat hij niet eerlijk was. Hij legde zijn visie uit en zei heel duidelijk dat het moeilijk zou worden om een basisplaats te veroveren."

Beperkte rol bij Standard, terugkeer naar Kortrijk

Mehssatou kwam uiteindelijk 31 keer in actie voor Standard, maar startte in de competitie slechts tien keer in de basis. Tijdens de Play-offs mocht hij nog vier keer invallen, telkens voor een beperkt aantal minuten.



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Dat gebrek aan speelminuten woog op de 24-jarige Chileen. "Als je tien wedstrijden na elkaar op de bank zit, is het moeilijk om ritme en vertrouwen terug te vinden. Mocht ik opnieuw kunnen kiezen? Dan zou ik niet voor Standard tekenen. Maar niemand kon voorspellen wat er zou gebeuren", aldus Mehssatou.

De ex-Anderlecht-speler keerde vorige zomer terug naar KV Kortrijk. Zaterdag wacht hem dus een bijzondere confrontatie: Mehssatou neemt het met de Kerels op tegen Standard en keert daarbij terug naar Sclessin.