Interview LIVE SPEELDAG 10: dit zegt Beale voor clash met Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
LIVE SPEELDAG 10: dit zegt Beale voor clash met Club Brugge
Foto: © photonews

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 10 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.

Aernout Van Lindt

Dit zegt coach Beale voor match tegen Club Brugge

Zulte Waregem heeft het na een zware nederlaag tegen La Louvière niet makkelijk gehad deze week. En net nu komt Club Brugge op bezoek, nooit een makkelijke wedstrijd. "Hoe we de mindset gaan veranderen? We hebben specifiek gewerkt dinsdag, met twee trainingsessies. We hebben lessen te trekken uit de nederlaag op La Louvière", aldus coach Beale bij Essevee TV.

"We moeten optimistisch blijven en nog meer onze trots en passie laten zien. We moeten die kwaliteiten laten zien, want we beginnen niet met een achterstand. Dit is het soort wedstrijden dat we willen spelen, tegen een topploeg waartegen we ons willen spelen. We willen onze fans iets geven om te gaan juichen. Het zal heel lastig worden, maar we beginnen niet met een achterstand."

 

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem beschouwt voor op duel met Club Brugge

Zulte Waregem is na een mindere periode toe aan een deugddoende overwinning. Niet makkelijk met Club Brugge dat over de vloer komt. Hoog tijd om nog eens wat punten te pakken? Het zal niet makkelijk worden, zoveel is duidelijk. De geschiedenis leert dat Essevee het niet onder de markt zal hebben tegen de grootmacht.

Tegen landskampioen Club Brugge is het al de 54e keer dat er gespeeld zal worden. Zestig procent van de keren wonnen de bezoekers. Twintig procent van de wedstrijden werden een gelijkspel, evenveel wedstrijden eindigden op een thuisoverwinning. Wat wordt het dit weekend in het 'boerenduel'?

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 10 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen. De spanning stijgt stilaan in de competitie en er zijn mooie wedstrijden.

Dimitri Lavalée stond zondag voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Standard Luik in de basis, op het veld van Racing Genk. De verdediger bouwt verder op na zijn zware blessure van vorig seizoen, al blijft zijn lichaam nog signalen geven. Donderdag gaf hij tekst en uitleg tijdens zijn persconferentie.

Dimitri Lavalée keerde deze zomer terug naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en in het seizoen 2019-2020 ook zijn profdebuut maakte: Standard. Na zijn vertrek bij Sturm Graz was de 29-jarige verdediger transfervrij. Hij ging in op het voorstel van Marc Wilmots, maar moest vervolgens twee maanden wachten op zijn eerste minuten bij de A-kern.

Lavalée is terug bij Standard

In de Croky Cup tegen Dender viel de Luikenaar al in, maar afgelopen zondag werkte hij op bezoek bij Racing Genk voor het eerst de volledige negentig minuten af. Een persoonlijke mijlpaal, al is zijn comeback nog niet helemaal zonder hindernissen.

"Ik ben opgelucht dat ik mijn eerste minuten heb kunnen spelen. Het parcours was wat hobbelig en dat kan nog altijd zo zijn. Vandaag heb ik bijvoorbeeld niet getraind. Maar er is niets ernstig aan de hand en normaal moet het goed komen voor dit weekend", vertelde Lavalée.

Lavalée zoekt nog naar de juiste belasting

De centrale verdediger ondervindt nog gevolgen van de eerste echt zware blessure uit zijn loopbaan. Hij beseft dat de weg naar zijn beste niveau niet in een rechte lijn verloopt, zeker na een lange periode zonder wedstrijden.

Lavalee Dimitri
© photonews

"Ik moet met mezelf strijden en de beste oplossing voor mezelf vinden. Dit vraagt een nieuwe aanpak, want het is mijn eerste zware blessure. Na maanden zonder te spelen verwerkt je lichaam de belasting anders. Sommige zones worden pijnlijker omdat ze moeten compenseren. Je steunpunten veranderen en bijvoorbeeld mijn rug heeft het al wat zwaar te verduren gekregen", legde hij uit.

"Door mijn knie zijn er hier en daar nog kleine kwaaltjes, maar in het algemeen gaat alles goed. We proberen oplossingen te vinden zodat die pijn zo snel mogelijk verdwijnt. Ik werk onder meer meer sessies af met de kinesist en besteed extra aandacht aan mijn voorbereiding."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
Standard
Dimitri Lavalée

Meer nieuws

Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld"

Supporters Standard dreigen met actie: "We worden gegijzeld"

21:00
De trainersbarometer van de JPL: wie moet vrezen voor zijn job?

De trainersbarometer van de JPL: wie moet vrezen voor zijn job?

20:20
🎥 De Ketelaere verlost zichzelf bij Atalanta op deze mooie manier

🎥 De Ketelaere verlost zichzelf bij Atalanta op deze mooie manier

23:00
1
Na de felle kritiek: OH Leuven opnieuw pijnlijk onderuit in de Champions League

Na de felle kritiek: OH Leuven opnieuw pijnlijk onderuit in de Champions League

21:40
Mag Club Brugge hopen op weergaloze terugkeer? Kritiek wordt heel groot

Mag Club Brugge hopen op weergaloze terugkeer? Kritiek wordt heel groot

22:00
Standard mét of zonder Matthieu Epolo tegen Kortrijk? Vincent Euvrard komt met meer nieuws Interview

Standard mét of zonder Matthieu Epolo tegen Kortrijk? Vincent Euvrard komt met meer nieuws

17:20
6
Gouden Brugs duo in de kijker, maar ook Antwerp, Beveren, Gent, Lommel en Leuven mogen vieren

Gouden Brugs duo in de kijker, maar ook Antwerp, Beveren, Gent, Lommel en Leuven mogen vieren

19:40
"Vannieuwkerke voelt zich bedreigd, echte schuldigen zijn gekend": open oorlog bij Oostende

"Vannieuwkerke voelt zich bedreigd, echte schuldigen zijn gekend": open oorlog bij Oostende

22:20
Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno"

Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno"

21:20
1
🎥 Ploegmaats van Club Brugge zijn nog maar net binnen en dan doet Vermant dit

🎥 Ploegmaats van Club Brugge zijn nog maar net binnen en dan doet Vermant dit

19:00
Hij staat zaterdag tegenover Standard en spaart zijn ex-club niet: “Ik zou niet opnieuw getekend hebben”

Hij staat zaterdag tegenover Standard en spaart zijn ex-club niet: “Ik zou niet opnieuw getekend hebben”

18:40
Analisten maken Anderlecht helemaal af: “Spelers uit een zak vol namen?”

Analisten maken Anderlecht helemaal af: “Spelers uit een zak vol namen?”

20:00
Wat deden De Cuyper, Doku, Fofana, Meunier, Lavia, Penders & co in League Cup?

Wat deden De Cuyper, Doku, Fofana, Meunier, Lavia, Penders & co in League Cup?

20:40
Vier nederlagen op rij en nu dit: Standard verrast supporters met bijzondere actie

Vier nederlagen op rij en nu dit: Standard verrast supporters met bijzondere actie

15:40
Nadat Leko "een ander Club" wil zien: Club Brugge maakt selectie bekend voor Zulte Waregem

Nadat Leko "een ander Club" wil zien: Club Brugge maakt selectie bekend voor Zulte Waregem

17:35
Ivan Leko trekt aan de alarmbel: "Ik wil een ander Club Brugge zien"

Ivan Leko trekt aan de alarmbel: "Ik wil een ander Club Brugge zien"

17:00
2
📷 Iets voor de Anderlecht-fans? Jan Mulder veilt twee iconische shirts en heeft bizarre reden

📷 Iets voor de Anderlecht-fans? Jan Mulder veilt twee iconische shirts en heeft bizarre reden

19:20
Vincent Euvrard maakt opvallende vergelijking en waarschuwt Vincent Kompany

Vincent Euvrard maakt opvallende vergelijking en waarschuwt Vincent Kompany

16:40
Live. Transfernieuws 29/10: nieuwe job voor Taquin op komst?

Live. Transfernieuws 29/10: nieuwe job voor Taquin op komst?

18:50
Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

Dit is wanneer Vincent Kompany opnieuw op de bank zal zitten bij Bayern

18:10
Goed nieuw voor Diego Moreira bij AC Milan

Goed nieuw voor Diego Moreira bij AC Milan

18:20
Beerschot-coach Messoudi doet duidelijk oproep: "Mijn spelers verdienen dat"

Beerschot-coach Messoudi doet duidelijk oproep: "Mijn spelers verdienen dat"

18:00
Ferme klap voor Westerlo: basisspeler is zeker drie maanden out

Ferme klap voor Westerlo: basisspeler is zeker drie maanden out

16:38
Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing"

Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing"

16:00
3
Opnieuw zorgen voor Belg Cyril Ngonge: trainer komt met opvallende bekentenis

Opnieuw zorgen voor Belg Cyril Ngonge: trainer komt met opvallende bekentenis

16:20
Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen

10:20
12
Zorgwekkende taferelen in Belgische kleedkamers: "Kan niet meer zonder, zelfs nu zijn tandvlees wegrot"

Zorgwekkende taferelen in Belgische kleedkamers: "Kan niet meer zonder, zelfs nu zijn tandvlees wegrot"

15:20
Jarenlange lijdensweg van Roméo Lavia krijgt eindelijk een bijzonder vervolg

Jarenlange lijdensweg van Roméo Lavia krijgt eindelijk een bijzonder vervolg

15:00
Burgemeester De fauw schept duidelijkheid over volgende stap voor stadion van Club Brugge

Burgemeester De fauw schept duidelijkheid over volgende stap voor stadion van Club Brugge

12:00
1
Malick Fofana heeft lang moeten wachten, maar krijgt eindelijk waar hij op hoopte

Malick Fofana heeft lang moeten wachten, maar krijgt eindelijk waar hij op hoopte

14:40
KRC Genk staat voor opvallende miljoenentransfer: Anderlecht kent speler maar al te goed

KRC Genk staat voor opvallende miljoenentransfer: Anderlecht kent speler maar al te goed

13:40
Opvallende afwezigheid van Godts bij PSG heeft bijzondere reden

Opvallende afwezigheid van Godts bij PSG heeft bijzondere reden

14:20
Na acht weken aan de kant komt Arbnor Muja met opvallende bekentenis

Na acht weken aan de kant komt Arbnor Muja met opvallende bekentenis

13:20
Belgische sensatie in Milaan: Mbangula schrijft geschiedenis en reageert zichtbaar geëmotioneerd

Belgische sensatie in Milaan: Mbangula schrijft geschiedenis en reageert zichtbaar geëmotioneerd

14:03
Juventus zal zich stilaan in de haren krabben: Samuel Mbangula zorgt voor ongeloof in Italië

Juventus zal zich stilaan in de haren krabben: Samuel Mbangula zorgt voor ongeloof in Italië

12:50
Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

11:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 31/10 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 31/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 31/10 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 31/10 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/11 Antwerp Antwerp
STVV STVV 01/11 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 01/11 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 01/11 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Goro Goro over Stijn Stijnen & co halen uit: "Nieuwe attractie in Bobbejaanland: de Vitor Bruno" storfstievel storfstievel over Standard ziet zijn spelerskern fors in waarde stijgen, maar... moet nog voor vele miljoenen verkopen TatstOn TatstOn over 🎥 De Ketelaere verlost zichzelf bij Atalanta op deze mooie manier FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe haalt uit naar belastingplannen: “Geen nieuwe belastingen. Stop ermee!” FCB vo altijd FCB vo altijd over Deze twee mogen in januari hun koffers pakken bij Anderlecht Vital Verheyen Vital Verheyen over Zware beschuldigingen aan adres van Westerlo: "Dit is competitievervalsing" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 22-jarige Belg doet Van Bommel dromen met hattrick: Rode Duivels kunnen wel een extra spits gebruiken André Coenen André Coenen over Standard mét of zonder Matthieu Epolo tegen Kortrijk? Vincent Euvrard komt met meer nieuws Swakke25 Swakke25 over Ivan Leko trekt aan de alarmbel: "Ik wil een ander Club Brugge zien" FC BRUGES FC BRUGES over Burgemeester De fauw schept duidelijkheid over volgende stap voor stadion van Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved