Standard mét of zonder Matthieu Epolo tegen Kortrijk? Vincent Euvrard komt met meer nieuws

Vincent Euvrard gaf voor de thuismatch tegen Kortrijk een stand van zaken over de ziekenboeg van Standard. Vooral de inzetbaarheid van doelman Matthieu Epolo blijft onzeker. Lucas Pirard staat klaar om over te nemen.

Standard staat zaterdag voor een belangrijke vraag in aanloop naar de ontvangst van Kortrijk: kan Matthieu Epolo opnieuw onder de lat plaatsnemen? Vincent Euvrard kon daar donderdag op zijn persconferentie nog geen definitief antwoord op geven. De coach van de Rouches wacht de komende uren af.

"Hij volgt het protocol rond hersenschuddingen. Het is fiftyfifty. We bekijken morgen hoe het evolueert. Dat protocol bestaat niet voor niets. Er zijn veel gezondheidsproblemen geweest bij mensen die het niet respecteerden. We zullen absoluut geen risico nemen met de gezondheid van de speler. Als het kan, speelt hij. Anders wordt het Lucas (Pirard)."

Epolo trainde alweer, maar wedstrijdritme is nog een andere zaak

Epolo stond deze week wel opnieuw op het trainingsveld en werkte met de keeperstrainer enkele oefeningen af. Dat betekent evenwel niet automatisch dat hij zaterdag ook speelklaar is.

"Het gaat om heel specifieke tests die dag na dag worden opgebouwd. In de voorbereiding worden er tests afgenomen wanneer spelers gezond zijn. Bij een hersenschudding vergelijken we die resultaten om het probleem in te schatten. Hij stond deze week op het veld en speelde een aantal ballen met de keeperstrainer. De eerste stappen heeft hij goed doorlopen."

Volgens Euvrard moet vooral nog blijken of Epolo klaar is voor het fysieke aspect van een competitiewedstrijd. "Een wedstrijd aanvatten en duels verwerken, met het risico op nieuwe contacten? Dat is vooral wat nog gevalideerd moet worden. Spelen met een helm? Daarvoor zou je een expert moeten raadplegen. Die helmen bestaan in elk geval en je kunt op een bepaald moment beslissen om er een te dragen."



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El Hankouri kan minuten maken bij SL16 FC

Naast Epolo blijven Casper Nielsen en Bernard Nguene buiten strijd. Dimitri Lavalée trainde donderdag niet mee door lichte heupklachten en onderging een MRI-scan. Zijn deelname aan de wedstrijd tegen Kortrijk lijkt voorlopig echter niet in gevaar te komen.

Voor Mohamed El Hankouri is er wel positief nieuws. Hij trainde deze week volledig mee en kan mogelijk tussen 45 en 60 minuten spelen bij SL16 FC.

"Adnane Abid heeft na de wedstrijd enkele dagen niet getraind wegens lichte pijn onder zijn voet, maar normaal gezien zal hij kunnen spelen." Standard kampt dus met enkele kleine kwaaltjes, zonder grote nieuwe blessurezorgen. Ook Josué Homawoo zet stappen vooruit in zijn herstel, al is hij nog lang niet klaar voor een terugkeer.