Ivan Leko blikt heel openhartig terug op opvallende carrièreswitch: “Iedereen was verrast, ik ook”

Club Brugge doet het de voorbije jaren uitstekend op het Europese toneel, ook in de Champions League. Volgens trainer Ivan Leko ligt een groot deel van de verklaring in de toenemende intensiteit en kwaliteit van de Jupiler Pro League.

Ivan Leko was deze week te gast in de podcast van Flashscore. De trainer van Club Brugge sprak er onder meer over de Europese prestaties van Blauw-Zwart en over zijn opvallende terugkeer naar het Jan Breydelstadion.

"De Belgische competitie maakt ons sterker"

Volgens Leko is het geen toeval dat Club Brugge, maar ook andere Belgische clubs, geregeld competitief voor de dag komt in Europa. De Kroaat wijst naar het niveau van de binnenlandse competitie als een doorslaggevende factor.

"Ik ben ervan overtuigd dat ons succes, net als dat van de andere Belgische clubs in Europa, voortkomt uit het feit dat we een sterke competitie met stevige concurrentie hebben. Elk weekend spelen we een heel moeilijke wedstrijd, met veel intensiteit en echte druk om te winnen", vertelde Leko.

Die wekelijkse weerstand bereidt zijn ploeg volgens hem beter voor op de topaffiches in de Champions League. "Dat is bijna altijd zo: een sterke competitie en tegenstanders van hoog niveau geven je ook veel meer kans om resultaten neer te zetten in Europa."

De lokroep van Club Brugge

Leko ging in het gesprek ook in op zijn vertrek bij KAA Gent richting Club Brugge. Die overstap zorgde destijds voor heel wat verbazing, ook bij de trainer zelf.





"Iedereen was verrast, ik ook. Ik was heel gelukkig bij KAA Gent en dankbaar voor de kans die ik daar kreeg. We waren samen iets positiefs aan het opbouwen. Toen kwam plots de oproep van Club Brugge. Op zulke situaties anticipeer je nooit, maar dat is voetbal en dan moet je snel beslissingen nemen", legde hij uit.

Een tweede passage bij Club Brugge afwijzen, zag de voormalige Standard-coach niet zitten. "Ik had al in Brugge gespeeld en was er eerder ook trainer geweest. Mijn band met de club is dus uitzonderlijk sterk. Op dat moment voelde ik dat dit de juiste beslissing was. Menselijk en persoonlijk was het moeilijk, want je bouwt hechte relaties op met mensen. Maar professioneel was dit een kans die ik moest grijpen."

Geen spijt over de keuze

Leko begrijpt dat zijn beslissing vragen opriep, maar kijkt er zelf zonder spijt op terug. Hij benadrukt dat alles volgens de regels verliep, ondanks de snelheid waarmee de overstap tot stand kwam.

"Met de tijd zullen meer mensen het volgens mij begrijpen. Trainers worden meestal ontslagen na slechte resultaten. Maar wanneer een trainer succesvol is, komen andere clubs en betalen ze zijn afkoopclausule. Professioneel is alles voor honderd procent volgens de regels verlopen. Alleen gebeurde het allemaal heel snel, wat natuurlijk een schok was voor mij en zeker ook voor beide clubs."

België als tweede thuis

Tot slot sprak Leko over zijn band met België. De Kroaat woont al 21 jaar in ons land en bracht hier bijna de helft van zijn leven door.

"We zijn de Belgen oprecht dankbaar, omdat ze ons vanaf de eerste dag zo warm hebben ontvangen. We hebben dan ook heel positieve gevoelens voor beide landen: eerst Kroatië, wegens onze roots, en daarna België, waar we nu al 21 jaar wonen", besloot hij.