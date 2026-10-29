Ivan Leko trekt aan de alarmbel: "Ik wil een ander Club Brugge zien"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ivan Leko trekt aan de alarmbel: "Ik wil een ander Club Brugge zien"
Foto: © photonews
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Ivan Leko wil niet dat Club Brugge zichzelf verliest in de lof die het de voorbije weken kreeg. Blauw-zwart boekte enkele opvallende resultaten, vooral Europees, maar volgens de trainer is het gevaar net nu groter dan voordien.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Zulte Waregem van vrijdagavond probeert Leko zijn spelers dan ook opnieuw scherp te krijgen. Voor hem is het succes van de voorbije weken geen eindpunt, maar eerder een moment waarop de lat opnieuw hoger moet.

Bij Het Nieuwsblad gaf Leko op zijn persconferentie toe dat de sfeer rond zijn ploeg sinds de Europese stunt tegen Inter helemaal veranderd is. “Na de match op Inter is alles veranderd”, klonk het. “Voor Milaan waren we oké. Goed genoeg voor België, maar niet voldoende om mee te doen in de Champions League. Nu gooit iedereen met bloemetjes en zijn we top, terwijl we dat écht nog niet zijn.”

Leko voelt gevaar sluimeren

De coach benadrukt dat hij al enkele weken signalen ziet die hem niet volledig bevallen. De resultaten blijven uitstekend, maar het spel en de intensiteit overtuigen hem niet altijd.

“Onze resultaten zijn ongelooflijk: wie me dit had verteld in juni, had ik gek verklaard”, vertelt Leko. “Maar we hebben een jonge ploeg. Het is moeilijk om hen met de voetjes op de grond te houden.”

Volgens hem waren er de voorbije weken al meerdere momenten waarop Club Brugge kwetsbaar oogde. Hij verwijst daarbij naar duels tegen Lokeren, Lens en STVV. “Dat kon erger aflopen”, waarschuwt Leko. “Dat moet veranderen.”

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Vooral het gebrek aan constante honger zit hem dwars. Leko wil vermijden dat zijn spelers gaan denken dat kwaliteit alleen voldoende is om wedstrijden naar zich toe te trekken.

“Soms leeft het gevoel dat het voldoende is om uit de kleedkamer te komen en dat het daarna wel losloopt. Dat is volledig fout.” Hij wil opnieuw het Club Brugge zien dat na rust tegen Aston Villa, Inter en Lens met meer intensiteit, agressiviteit en overtuiging speelde.

Geen prijzen in oktober

Leko probeert zijn selectie daarom bewust uit de comfortzone te halen. Voor hem telt niet hoe goed Club vandaag genoemd wordt, maar hoe stabiel het in het voorjaar kan zijn. “Prijzen worden niet verdeeld in oktober of november, maar in april of mei”, zegt hij. “Over drie weken is iedereen onze run van oktober al vergeten.”

De trainer blijft daarom kritisch. “We hebben totaal nog niet de stabiliteit bereikt die we willen. Er is nog zoveel ruimte voor verbetering.” Tegen Zulte Waregem wil hij vrijdagavond vooral zien dat die boodschap ook bij zijn spelers is aangekomen.

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